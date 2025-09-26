Kátyúkerülgetés helyett tükörsima aszfalton lehet autózni

Nem kell zötykölődni, nincs kátyúkerülgető manőver, ezen az 1,3 kilométeres szakaszon, 6 méteres burkolatszélességben már biztonságosabban lehet autózni. Nagybánhegyesről a Mezőkovácsházára tartó bekötőút felújítása szeptember 30-án befejeződik. Erdős Norbert országgyűlési képviselő Farkas Sándor polgármesterrel, Szilágyi János alpolgármesterrel a helyszínen jelentette be a jó hírt. A bruttó 381 millió forintos útfelújítás TOP-Plusz forrásból történt.

Ilyen volt...Fotó: A szerző felvétele

Az útpálya kétrétegű aszfaltmegerősítést kapott, kicserélték újakra az úttartozékokat, tartós festéssel elkészültek a burkolati jelek. És bejelentették, folytatódnak a munkák a 2. ütemmel, a gépek már ott is dolgoznak.