Rossz helyre utaltál? Mutatjuk, hogy kaphatod vissza a pénzed!

Címkék#bankszámlaszám#számhalmaz#pénz#utalás#fiók

Hosszú számsorok, apró kijelző, és elég egy rossz mozdulat: máris idegen számlán landolhat a pénzünk. A téves utalás ijesztő helyzet, de van esély a kármentésre – mutatjuk, mit tehetsz.

Bátori Attila

A bankszámlaszám nem véletlenszerű számhalmaz, minden részének funkciója van. Az első számjegyek a bankot és a fiókot azonosítják, van ellenőrző kód, sőt az IBAN esetében országjelzés és plusz biztonsági szám is. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy ha hibásan pötyögsz be egy számsort, a rendszer egyszerűen visszadobja az utalást, így a pénz nem hagyja el a számládat.

Ha az utalás rossz számlaszámra ment, akkor azonnal cselekedni kell.
Egy  apró hiba és rossz helyre megy az utalás. Mutatjuk, mi a megoldás. Illusztráció: Shutterstock

Mit tegyek, ha az utalás rossz számlaszámra ment?

A valódi gond akkor van, ha létező számlaszámra ment az utalás – csak épp nem annak, akinek szántad.

Első lépés: azonnal hívd a bankod! Ha észrevetted a hibát, azonnal jelezd a saját bankodnak. Előfordulhat, hogy még időben le tudják állítani a tranzakciót, főleg, ha külföldi vagy nagy összegű átutalásról van szó. Ha már teljesült az utalás, a bank értesíti a téves címzettet, és kéri a pénz visszautalását. Itt jön a csavar: a bank nem kényszerítheti az illetőt, hogy visszautalja az összeget – ez az ő jóindulatán múlik.

Mi van, ha nem küldi vissza?

Ilyenkor sincs minden veszve. Jogod van jogi útra terelni az ügyet, hiszen a pénzed megtartása jogalap nélküli gazdagodásnak minősül, sőt akár sikkasztás is lehet belőle. Egy ügyvédi felszólítás vagy peres eljárás sokszor elég ahhoz, hogy a tévesen utalt összeg visszakerüljön hozzád.

Hogyan előzd meg a bajt?

Mindig ellenőrizd kétszer a számlaszámot, mielőtt rányomsz a „Küldés” gombra. Ha lehet, inkább másold és illeszd be a számsort, mintsem kézzel pötyögd be. Használj QR-kódot vagy banki beolvasó funkciót – gyorsabb és kevesebb a hibalehetőség. A téves utalás bosszantó és stresszes élmény, de nem reménytelen helyzet. A legfontosabb: gyorsan cselekedj, és mindig légy körültekintő az utalás előtt.

Érdemes résen lenni, mert rendszeresen próbálkoznak csalók is

Ismeretlenek azzal környékeztek meg egy békéscsabai nőt, hogy veszélyben van a bankszámláján lévő pénze. Arra kérték a csalók a békéscsabai nőt, hogy vegye le a számlájáról az összes pénzét, majd egy személyes találkozó alkalmával adja oda nekik, hogy a pénz biztonságban legyen. A tét közel 24 millió forint volt.

 

 

