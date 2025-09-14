„Az evangélikus legyen egy minőségjelző”: új felügyelő a kelet-békési egyházmegyében – galériával

A több mint 200 évvel ezelőtt átadott, impozáns templomban Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke igehirdetésében arról szólt a jelenlévőkhöz, hogy Isten hívására egyházi szolgálatba állni, minden keresztény esetében személyes elköteleződést jelent Istennel.

– Isten munkatársának lenni a legnagyobb emberi méltóságunk – fogalmazott a püspök, aki külön kiemelte, hogy örömmel és szívünk teljességéből kell szolgálni a Teremtőt. A földi életet boldogabbá és örvendezővé tévő, Jézustól tanult missziós munkába kell beleállnunk, mégpedig azon a helyen, ahová Istent minket elhelyezett.

Köveskúti Péter, az új felügyelő a közösségépítésben hisz. Fotó: Szegfű Katalin

2030-ig szól az új felügyelő megbízatása

Noha a Magyarországi Evangélikus Egyházban tavaly volt általános tisztújítás, Köveskúti Pétert azért kellett utóbb megválasztani és most beiktatni, mert hivatali elődjét, a gyulai Liska Andrást egyházkerületi felügyelővé választották, és emiatt lemondott egyházmegyei megbízatásáról. Köveskúti Péter a Nagy Zoltán esperes által vezetett szertartáson tett hivatali esküt a Nagytemplomot megtöltő több száz személy, köztük az egyházmegye gyülekezeteinek lelkészei, felügyelői és tagjai jelenlétében.

Az új egyházmegyei felügyelő székfoglaló beszédében felidézte, hogy már több mint negyed évszázada tanára, tíz éve igazgatója a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, a békéscsabai egyházközségnek régóta presbitere és felügyelője.