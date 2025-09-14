1 órája
„Az evangélikus legyen egy minőségjelző”: új felügyelő a kelet-békési egyházmegyében – galériával
A Békéscsabai Evangélikus Nagytemplomban – Kondor Péter egyházkerületi püspök jelenlétében – szombaton beiktatták hivatalába a Kelet-békési Evangélikus Egyházmegye felügyelőjét, Köveskúti Pétert, aki Nagy Zoltán esperes mellett 2030-ig látja el a világi vezetői feladatokat az egyházmegye gyülekezetei tagságának szavazatai alapján.
A több mint 200 évvel ezelőtt átadott, impozáns templomban Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke igehirdetésében arról szólt a jelenlévőkhöz, hogy Isten hívására egyházi szolgálatba állni, minden keresztény esetében személyes elköteleződést jelent Istennel.
– Isten munkatársának lenni a legnagyobb emberi méltóságunk – fogalmazott a püspök, aki külön kiemelte, hogy örömmel és szívünk teljességéből kell szolgálni a Teremtőt. A földi életet boldogabbá és örvendezővé tévő, Jézustól tanult missziós munkába kell beleállnunk, mégpedig azon a helyen, ahová Istent minket elhelyezett.
2030-ig szól az új felügyelő megbízatása
Noha a Magyarországi Evangélikus Egyházban tavaly volt általános tisztújítás, Köveskúti Pétert azért kellett utóbb megválasztani és most beiktatni, mert hivatali elődjét, a gyulai Liska Andrást egyházkerületi felügyelővé választották, és emiatt lemondott egyházmegyei megbízatásáról. Köveskúti Péter a Nagy Zoltán esperes által vezetett szertartáson tett hivatali esküt a Nagytemplomot megtöltő több száz személy, köztük az egyházmegye gyülekezeteinek lelkészei, felügyelői és tagjai jelenlétében.
Az új egyházmegyei felügyelő székfoglaló beszédében felidézte, hogy már több mint negyed évszázada tanára, tíz éve igazgatója a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, a békéscsabai egyházközségnek régóta presbitere és felügyelője.
Új egyházmegyei felügyelő az evangélikusoknálFotók: Szegfű Katalin
Kovászt jelentő elkötelezett hívekre van szükség
Járásomat mindeddig az Úr vezette, az én feladatom csupán annyi volt, hogy ezekre a megbízatásokra, elhívásokra igent mondjak
– fogalmazott. Hozzátette: családnevét hajdan a nagyapja változtatta meg Kvaszról Köveskútira. Az eredeti kifejezés kovászt jelent, és bizony a mai időkben a közösségeknek leginkább erre, aromás zamatot adó és az eltarthatóságot növelő kovászra van szüksége, vagyis olyan elkötelezett egyháztagokra, akik a hívásra szolgálatba állnak.
Köveskúti Péter felidézte a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség hithőseit, akik 1807-ben letették a templom alapjait, 17 év alatt monumentális templomot építettek, iskolát alapítottak, amely mostanra a vármegyeszékhely egyik meghatározó oktatási intézménye lett.
Közösségvállalás a jövő feladata
Az evangélikus szó minőségjelző. Annak az ígérete rejlik benne, hogy a mi közösségeinkben (legyen szó óvodáról, iskoláról, diakóniai intézményről vagy bármilyen rendezvényről) mindig valami fontosról esik szó, nálunk a Teremtővel lehet találkozni. Tervem tehát, hogy egyházmegyénk összes gyülekezetében a mindennapok velejárója legyen a közösségépítés és a közösségvállalás
– mondta a most beiktatott egyházmegyei felügyelő.
Az ünnepi közgyűlés később köszöntésekkel folytatódott. Zelenák József, a Brassói Evangélikus Egyházmegye esperese a köszöntők sorában felidézte a Kelet-békési Egyházmegyével több mint két évtizedre visszatekintő testvéri és lelkeket építő kapcsolatukat, Köveskúti Péternek pedig kitartó elköteleződést kívánt új szolgálatában. Liska András egyházkerületi felügyelőként szintén munkába indította hivatali elődjét.
Ne vendég, tag legyél az egyházban!
Az ünnepség a közösen elfogyasztott ebéd után ismét a Nagytemplomban folytatódott. A Brassói Evangélikus Egyházmegye esperese, a Sepsiszentgyörgyön lelkészként szolgáló Zelenák József arra kapott felkérést, hogy „Vendégből taggá válni a gyülekezetben, egyházban” címmel tartson előadást. Ezt követően Zsjak-Pillár Andrea hitoktató, Medovarszkiné Botyánszki Klára közgazdász és dr. Dávid Péter tanár közreműködésével, Verasztó János lelkész vezetésével élénk és derűs hangulatú beszélgetés zajlott „Elköteleződés a gyülekezetben” címmel a felelősségvállalásról, a megbecsülésérzést és békességet adó egyházi közösségekről. A rendezvény végén Lázárné Skorka Katalin mezőberényi lelkésznő, a Zsinat lelkészi elnöke útba indító áldást adott a Kelet-békési Egyházkerületi Nap résztvevőinek.