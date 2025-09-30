szeptember 30., kedd

Beruházás

36 perce

Jövő tavasszal várja az első kisgyermekeket az új bölcsőde - galériával

Címkék#békéscsabai#bölcsődeépület#gyerek#önkormányzat

Hat csoportszobás bölcsődét építenek Békéscsabán, Erzsébethelyen. A több mint 1,2 milliárdos beruházással elkészülő új bölcsőde várhatóan jövő tavasszal fogadhatja majd az első gyermekeket.

Papp Gábor

Az új bölcsőde nyitórendezvényét kedden délután a békéscsabai városháza dísztermében tartották, ahol részletesen ismertették, hogy mit érdemes tudni az intézményről.

Az új bölcsőde több mint 1,2 milliárd forintból készül el
Az új bölcsőde több mint 1,2 milliárd forintból készül el.Fotó: Dinya Magdolna

Az új bölcsőde több mint 1,2 milliárdból épül meg

Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere köszöntőjében elmondta, a fejlesztés megvalósítására a békéscsabai önkormányzat az úgynevezett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből és hazai központi költségvetési forrásból összesen 1,259 milliárd forint támogatást nyert el. A helyi igényekre alapozva egy új, 6 csoportszobás, 84 férőhelyes, hosszútávon fenntartható, energiahatékony bölcsődét alakítanak ki teljes berendezéssel Békéscsaba Erzsébethely városrészében. A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 991 millió 120 ezer forint, hazai forrásrésze pedig 267 millió 602 ezer forint. 

A fejlesztés célja, hogy Békéscsabán, az Erzsébet lakópark 92-96. szám alatti ingatlanon 84 kisgyermek akadálymentes feltételekkel történő befogadását lehetővé tevő bölcsődét és annak kiszolgáló épületét, valamint játszóudvart és gazdasági udvart alakítsanak ki. Egy-egy csoportszoba alapterülete meghaladja a 49 négyzetmétert.

21. századi feltételeket biztosítanak

– Az épület 21. századi feltételekkel biztosítja majd a bölcsődébe járó gyermekek számára a modern környezetet – emelte ki. Nagyon fontosnak nevezte, hogy Békéscsaba más részeiről is várják majd a gyerekeket az intézménybe.

Hozzátette, a fejlesztés eredményeként megtörténik a bölcsőde és a kiszolgáló épület teljes körű bebútorozása, és biztosítják a bölcsődei ellátást segítő, mindennapi működését lehetővé tevő eszközöket, ideértve a játszóeszközöket is.

– Várhatóan jövő év tavaszától vehetünk majd fel gyermekeket a bölcsődébe – tette hozzá. 

Az új bölcsőde nyitórendezvénye

Fotók: Dinya Magdolna

Sokat jelent az új bölcsőde

Bogár Éva, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, jelenleg Békéscsabán az önkormányzati bölcsődei férőhelyek létszáma megközelíti a 300-at. A bölcsődei intézmény napjainkban három telephelyen, a Szigligeti utcai, a Lencsési lakótelepi és belvárosi bölcsődében fogadja a gyermekeket.

– Az új erzsébethelyi bölcsőde jelentős férőhely-növekedést fog eredményezni, ezáltal csökkenhetnek vagy akár meg is szűnhetnek a városban tapasztalható várólisták, illetve a várakozási idő is jelentősen mérséklődik – fogalmazott.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Már zajlik a kivitelezés

Bornné dr. Stefkovics Valéria, a projektmenedzsment és közbeszerzési csoport vezetője elmondta, a bölcsőde és melléképület megépítése, valamint a játszóudvar és gazdasági udvar kialakítása folyamatban van, a beruházás várhatóan januárban elkészül. Ezt az engedélyezési eljárások követik, majd jövő tavasszal megérkezhetnek az első gyermekek a bölcsődébe. A játszóeszközök, egyéb felszerelési tárgyak, bútorok, felszerelésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A cél, hogy az építkezés befejezésére az eszközöket beszerezzék. Kifejtette, a városi bölcsődei ellátásban vannak területei különbségek. Egy vizsgálat azt mutatta ki, hogy az erzsébethelyi városrészről a legalacsonyabb a bölcsődei felvételt nyert gyerekek száma, a várólistás gyerekek száma viszont onnan a legmagasabb.

– Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkenjenek – hangsúlyozta.

A szakember szólt arról, hogy az új bölcsőde az Erzsébet lakópark szomszédságában épül fel, hat telek összevonásával kialakított területen. Az intézmény jól megközelíthető lesz.

Hat csoportszoba várja a gyerekeket

A bölcsődeépületben 

  • 6 csoportszobát, 
  • vizes helyiségeket, 
  • öltözőket, 
  • fejlesztő helyiséget, 
  • tároló helyiségeket 
  • és egyéb kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki.

Az épületben kiépítenek a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő főzőkonyhát is, amelyet teljes mértékben berendeznek és felszerelnek. A megépülő melléképületben tároló helyiségek kapnak helyet. Emellett lesz egy kiszolgáló épület is.

A fejlesztés elősegíti az önkormányzat részére kötelező feladatot jelentő bölcsődei ellátás biztosítását, segíti a kisgyermekes családokat és munkahelyeket is teremt. A beruházás eredményeként megtörténik a bölcsődeépület és a kiszolgáló épület teljeskörű bebútorozása és biztosításra kerülnek a bölcsődei ellátást segítő, a mindennapi működtetést lehetővé tevő eszközök, beleértve a játszóeszközöket is. 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
