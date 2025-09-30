2 órája
Jövő tavasszal várja az első kisgyermekeket az új bölcsőde - galériával
Hat csoportszobás bölcsődét építenek Békéscsabán, Erzsébethelyen. A több mint 1,2 milliárdos beruházással elkészülő új bölcsőde várhatóan jövő tavasszal fogadhatja majd az első gyermekeket.
Az új bölcsőde nyitórendezvényét kedden délután a békéscsabai városháza dísztermében tartották, ahol részletesen ismertették, hogy mit érdemes tudni az intézményről.
Az új bölcsőde több mint 1,2 milliárdból épül meg
Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere köszöntőjében elmondta, a fejlesztés megvalósítására a békéscsabai önkormányzat az úgynevezett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből és hazai központi költségvetési forrásból összesen 1,259 milliárd forint támogatást nyert el. A helyi igényekre alapozva egy új, 6 csoportszobás, 84 férőhelyes, hosszútávon fenntartható, energiahatékony bölcsődét alakítanak ki teljes berendezéssel Békéscsaba Erzsébethely városrészében. A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 991 millió 120 ezer forint, hazai forrásrésze pedig 267 millió 602 ezer forint.
A fejlesztés célja, hogy Békéscsabán, az Erzsébet lakópark 92-96. szám alatti ingatlanon 84 kisgyermek akadálymentes feltételekkel történő befogadását lehetővé tevő bölcsődét és annak kiszolgáló épületét, valamint játszóudvart és gazdasági udvart alakítsanak ki. Egy-egy csoportszoba alapterülete meghaladja a 49 négyzetmétert.
21. századi feltételeket biztosítanak
– Az épület 21. századi feltételekkel biztosítja majd a bölcsődébe járó gyermekek számára a modern környezetet – emelte ki. Nagyon fontosnak nevezte, hogy Békéscsaba más részeiről is várják majd a gyerekeket az intézménybe.
Hozzátette, a fejlesztés eredményeként megtörténik a bölcsőde és a kiszolgáló épület teljes körű bebútorozása, és biztosítják a bölcsődei ellátást segítő, mindennapi működését lehetővé tevő eszközöket, ideértve a játszóeszközöket is.
– Várhatóan jövő év tavaszától vehetünk majd fel gyermekeket a bölcsődébe – tette hozzá.
Az új bölcsőde nyitórendezvényeFotók: Dinya Magdolna
Sokat jelent az új bölcsőde
Bogár Éva, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, jelenleg Békéscsabán az önkormányzati bölcsődei férőhelyek létszáma megközelíti a 300-at. A bölcsődei intézmény napjainkban három telephelyen, a Szigligeti utcai, a Lencsési lakótelepi és belvárosi bölcsődében fogadja a gyermekeket.
– Az új erzsébethelyi bölcsőde jelentős férőhely-növekedést fog eredményezni, ezáltal csökkenhetnek vagy akár meg is szűnhetnek a városban tapasztalható várólisták, illetve a várakozási idő is jelentősen mérséklődik – fogalmazott.
Már zajlik a kivitelezés
Bornné dr. Stefkovics Valéria, a projektmenedzsment és közbeszerzési csoport vezetője elmondta, a bölcsőde és melléképület megépítése, valamint a játszóudvar és gazdasági udvar kialakítása folyamatban van, a beruházás várhatóan januárban elkészül. Ezt az engedélyezési eljárások követik, majd jövő tavasszal megérkezhetnek az első gyermekek a bölcsődébe. A játszóeszközök, egyéb felszerelési tárgyak, bútorok, felszerelésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A cél, hogy az építkezés befejezésére az eszközöket beszerezzék. Kifejtette, a városi bölcsődei ellátásban vannak területei különbségek. Egy vizsgálat azt mutatta ki, hogy az erzsébethelyi városrészről a legalacsonyabb a bölcsődei felvételt nyert gyerekek száma, a várólistás gyerekek száma viszont onnan a legmagasabb.
– Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkenjenek – hangsúlyozta.
A szakember szólt arról, hogy az új bölcsőde az Erzsébet lakópark szomszédságában épül fel, hat telek összevonásával kialakított területen. Az intézmény jól megközelíthető lesz.
Hat csoportszoba várja a gyerekeket
- 6 csoportszobát,
- vizes helyiségeket,
- öltözőket,
- fejlesztő helyiséget,
- tároló helyiségeket
- és egyéb kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki.
Az épületben kiépítenek a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő főzőkonyhát is, amelyet teljes mértékben berendeznek és felszerelnek. A megépülő melléképületben tároló helyiségek kapnak helyet. Emellett lesz egy kiszolgáló épület is.
A fejlesztés elősegíti az önkormányzat részére kötelező feladatot jelentő bölcsődei ellátás biztosítását, segíti a kisgyermekes családokat és munkahelyeket is teremt. A beruházás eredményeként megtörténik a bölcsődeépület és a kiszolgáló épület teljeskörű bebútorozása és biztosításra kerülnek a bölcsődei ellátást segítő, a mindennapi működtetést lehetővé tevő eszközök, beleértve a játszóeszközöket is.
