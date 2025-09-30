Jövő tavasszal várja az első kisgyermekeket az új bölcsőde - galériával

Az új bölcsőde nyitórendezvényét kedden délután a békéscsabai városháza dísztermében tartották, ahol részletesen ismertették, hogy mit érdemes tudni az intézményről.

Az új bölcsőde több mint 1,2 milliárd forintból készül el.Fotó: Dinya Magdolna

Az új bölcsőde több mint 1,2 milliárdból épül meg

Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere köszöntőjében elmondta, a fejlesztés megvalósítására a békéscsabai önkormányzat az úgynevezett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből és hazai központi költségvetési forrásból összesen 1,259 milliárd forint támogatást nyert el. A helyi igényekre alapozva egy új, 6 csoportszobás, 84 férőhelyes, hosszútávon fenntartható, energiahatékony bölcsődét alakítanak ki teljes berendezéssel Békéscsaba Erzsébethely városrészében. A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 991 millió 120 ezer forint, hazai forrásrésze pedig 267 millió 602 ezer forint.

A fejlesztés célja, hogy Békéscsabán, az Erzsébet lakópark 92-96. szám alatti ingatlanon 84 kisgyermek akadálymentes feltételekkel történő befogadását lehetővé tevő bölcsődét és annak kiszolgáló épületét, valamint játszóudvart és gazdasági udvart alakítsanak ki. Egy-egy csoportszoba alapterülete meghaladja a 49 négyzetmétert.

21. századi feltételeket biztosítanak

– Az épület 21. századi feltételekkel biztosítja majd a bölcsődébe járó gyermekek számára a modern környezetet – emelte ki. Nagyon fontosnak nevezte, hogy Békéscsaba más részeiről is várják majd a gyerekeket az intézménybe.

Hozzátette, a fejlesztés eredményeként megtörténik a bölcsőde és a kiszolgáló épület teljes körű bebútorozása, és biztosítják a bölcsődei ellátást segítő, mindennapi működését lehetővé tevő eszközöket, ideértve a játszóeszközöket is.

– Várhatóan jövő év tavaszától vehetünk majd fel gyermekeket a bölcsődébe – tette hozzá.