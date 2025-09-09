Új beruházásokkal léphet előre Békéscsaba – vendégünk Szarvas Péter

Nyilvánosságot látott a közelmúltban egy kormányhatározat a következő tíz év tervezett fejlesztéseiről. A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is helyet kapott. Ezekről beszélt hírportálunknak Szarvas Péter polgármester.

– Minden olyan kormányzati döntésnek örülni kell, amely arról szól, hogy Békéscsaba fejlesztése fontos, és arról, hogy az elkövetkező években a kormány komoly összeget fordítana a békési vármegyeszékhely fejlesztésére – szögezte le a polgármester, akivel tételesen is átvettük a fejlesztési terveket.

