szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beol podcast

4 órája

Új beruházásokkal léphet előre Békéscsaba – vendégünk Szarvas Péter

Címkék#Beol podcast#békéscsabai#fejlesztéseket#Szarvas Péter#polgármester

Milyen beruházások valósulhatnak meg Békéscsabán, milyen fejlesztésekkel léphet előre a megyeszékhely? Erről beszélt hírportálunknak adott interjújában Szarvas Péter polgármester.

Beol.hu

Nyilvánosságot látott a közelmúltban egy kormányhatározat a következő tíz év tervezett fejlesztéseiről. A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is helyet kapott. Ezekről beszélt hírportálunknak Szarvas Péter polgármester.

– Minden olyan kormányzati döntésnek örülni kell, amely arról szól, hogy Békéscsaba fejlesztése fontos, és arról, hogy az elkövetkező években a kormány komoly összeget fordítana a békési vármegyeszékhely fejlesztésére – szögezte le a polgármester, akivel tételesen is átvettük a fejlesztési terveket.
 

 

 

Beol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu