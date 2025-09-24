Tvrtko újra találkozott különleges barátjával

A népszerű riporter, Vujity Tvrtko Békés vármegyébe látogatott, hétfőn Gyulán, kedden pedig Békésen tartott telt ház előtt, nagy sikerű előadásokat.

Vrtko és Ásós Géza korábbról ismerik egymást. (Korábbi felvétel)

Tvrtko azonban az előadások mellett kedves ismerősével, Ásós Gézával is találkozott. Kedden az ország első cigány éttermében, az Ásós Géza által vezett Kira vendéglőben ebédelt a népszerű műsorvezető birka- és marhapörköltet, illetve töltött káposztát. Vujity Tvrtko estjén pedig ott volt Ásós Géza is, akikről előadása alatt többször is beszélt a népszerű műsorvezető. Ásós Géza felköszöntötte Tvrtko-t a születésnapja alkalmából egy üveg itallal.

Vujity Tvrtko riportja Ásós Gézáról.