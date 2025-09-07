szeptember 7., vasárnap

Praktikus tippek

Gyerekjáték a tévé képernyőjének tisztítása, ezekkel a módszerekkel nem nyúlhatsz mellé

Tuti tippek készüléked portalanításához. Nem is gondolnád, mennyire egyszerű a TV képernyő tisztán tartása.

Beol.hu

Bár azoknak az időknek már rég vége, amikor még elegánsan leterítettük csipketerítővel, és azóta laposabbak is a készülékek, a televízió még mindig a nappalik egyik főszereplője. Filmek, sorozatok, játékok, családi esték központi eleme. Nincs is bosszantóbb annál, mikor a képernyőt egy vastag porréteg fedi, ezzel nemcsak a képminőséget rontva, hanem a készülék élettartamát is megrövidítve. Ezért nagyon fontos a TV képernyő tisztán tartása. Ugyanis a por nemcsak esztétikai probléma, hanem hosszútávon ronthatja a tévékészülék szellőzését is. De vajon mi a pormentes tévé titka? Íme néhány tipp:

TV képernyő tisztán tartása: praktikák
A TV képernyő tisztán tartása egyszerűbb mint gondolnád. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

1. A TV képernyő tisztán tartása egy megfelelő tisztítókendővel gyerekjáték

A TV képernyő tisztítása házilag sem egy bonyolult dolog. Csupán néhány egyszerű szabályt kell betartanunk. Soha ne használjunk papírtörlőt vagy más durva anyagot, ha nem szeretnénk összekarcolni a képernyőnket. A legjobb választás erre a célra egy egyszerű mikroszálas törlőkendő, amely bármely háztartási boltban könnyen beszerezhető. Ezzel kíméletesen és karcmentesen távolíthatjuk el a port a TV képernyőjéről. A legjobb hatás érdekében érdemes erre a célra egy külön kendőt tartani, hogy még véletlenül se kerüljön rá más szennyeződés.

2. Spray helyett óvatosság

Bár egyszerű és gyors megoldásnak tűnik az otthon fellelhető tisztítószerek után nyúlni, ezzel inkább jobb vigyázni, hiszen a képernyő érzékeny felületét károsíthatja az alkohol, az ecet vagy más erős vegyszerek. Ha mindenképpen szükséges, inkább kifejezetten erre a célra kifejlesztett képernyőtisztító folyadékot használjunk, és azt is csak a kendőre fújjuk, közvetlenül a képernyőre soha.

3. Ne feledkezzünk meg a szellőző nyílásról sem

A TV hátoldalán lévő szellőzőnyílások könnyen eltömődhetnek porral, ami a készülék túlmelegedéséhez és korai elhasználódásához vezethet. Ezeket is rendszeresen portalanítani kell (például a porszívó vékonyabb, kefés felével), de ügyeljünk arra, hogy nem nyomjuk bele a port a nyílásokba!

4. Figyeljünk a TV környezetére is

A tévékészüléket körülvevő tárgyak portalanításáról se feledkezzünk meg! Az azokon lévő por ugyanis könnyen átkerülhet a TV képernyőjére. Leggyakrabban a készüléket körülvevő textíliák (díszpárnák, függönyök, ülőgarnitúrák) és bútorok (nyitott polcok, szekrények), vagy további tárgyak (ventilátor) nem megfelelő pormentesítése okozza a gondot. Máris tisztább a képernyő, ha a TV-t kevésbé porosodó környezetben helyezzük el és figyelünk a rendszeres porszívózásra. 

5. A rendszerességben rejlik a titok

A por ellen a legjobb megoldás az, ha soha nem engedjük vastagon lerakódni. Már az is sokat segíthet, ha a rendszeres porszívózás mellett hetente egyszer gyorsan áttöröljük a képernyőt egy mikroszálas kendővel. Így nem csak szebben fog mutatni, de nem fog annyi port újra magához vonzani.

 

 

