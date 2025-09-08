szeptember 8., hétfő

Európa-bajnokság

4 órája

Micsoda teljesítmény: remekeltek a tótkomlósi tűzoltók

A mi tűzoltóink is küzdöttek a FireFit Európa-bajnokságon. Szolnok volt a házigazdája a megmérettetésnek.

Csete Ilona
A FireFit Európa-bajnokság

A FireFit Európa-bajnokság

Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu

A FireFit Európa-bajnokságnak, az első alkalommal Magyarországon megrendezett versenynek a házigazdája Szolnok volt, 12 országból 250 tűzoltó mérte össze erejét, ügyességét négy napon. A tótkomlósi önkormányzati tűzoltóság versenyzői is részt vettek a megmérettetésen – számoltak be a katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

Tótkomlósi tűzoltók remekeltek  

A versenyzőknek teljes védőfelszerelésben a 19 kilós tömlőt a hátukon kellett felvinni a 12 méter magas toronyba, egy másikat felhúzni, majd lefutni és egy 75 kilós kalapácsdobozt megmozgatni. Át kellett haladniuk szlalompályán, egy vízsugárral a célpontot eltalálni, a végén egy 80 kilós bábut a célba juttatni.

A tótkomlósiak eredménye: Szabó Péter 3 perc, Jeszenszky-Paulovics Zsolt 2 perc 55 másodperc, Benkő Barnabás 2 perc 14 másodperc.

A tótkomlósi önkormányzati tűzoltóság versenyzői a szolnoki versenyen. Fotó: MTSE, Szabó Péter, Benkő Barnabás

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
