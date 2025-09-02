Vezetőváltás: új parancsnok irányítja a békéscsabai tűzoltóságot

Ünnepélyes keretek között búcsúztatták el Viczián György tűzoltó parancsnokot, tűzoltó alezredest, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát, aki több évtizedes hivatásos szolgálat után nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult. A leköszönő vezető búcsúztatása, valamint az új megbízása augusztus 29-én volt a parancsnokság előadótermében.

Új tűzoltó parancsnok Békéscsabán, Viczián György tűzoltó alezredes nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult. Fotó: Békés Vármegyei Katasztrófavédelem

Az eseményen részt vett a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a humánszolgálat-vezető, továbbá a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság teljes személyi állománya.

Tűzoltó parancsnok: Viczián György évtizedeken át szolgálta a biztonságot

Vinczéné Varga Ágnes tűzoltó alezredes, a vármegyei igazgatóság humánszolgálat-vezetője ismertette a vezetőváltással kapcsolatos parancsokat. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója augusztus 31-ei hatállyal nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte Viczián György tűzoltó alezredest, aki a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokaként hosszú éveken át szolgálta a térség biztonságát. Magyarország belügyminisztere az alezredes úr eredményes munkájának elismeréseként, 60. születésnapja alkalmából miniszteri emléktárgyban részesítette.

Somogyvári Attila az új vezető

A főigazgató döntése alapján szeptember 1-jei hatállyal Somogyvári Attila tűzoltó százados veszi át a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetését.

Az ünnepségen Kiss András tűzoltó dandártábornok, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója méltatta mind a leköszönő, mind a frissen megbízott parancsnok szakmai pályafutását és eredményeit. Köszönetet mondott Viczián György alezredesnek több évtizedes példamutató munkájáért, majd jó pihenést és élményekben gazdag nyugdíjas éveket kívánt számára. Az igazgató nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonulása alkalmából elismerő oklevelet és emlékérmet adományozott az alezredes úrnak.