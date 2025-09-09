Elrajtolt a Túzok Trail – az étlapon futás, bringázás és félmaraton is volt

A Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont adott otthont a tavaly elmaradt IV. Túzok Trail, a Dévaványai SE, a Körös-Maros Nemzeti Park, valamint Dévaványa és Ecsegfalva közös terepfutás versenyének, ahol a sport, a természet és a közösségi összefogás találkozott. A résztvevők futva, gyalog vagy kerékpárral teljesítették a különböző távokat. A sportolni vágyók idén 5, 10, 21 és 42 kilométeres futótávok közül választhattak, emellett 5 kilométeres gyalogtúra, valamint 25 és 50 kilométeres kerékpár verseny is várta őket. Újdonság volt most a félmaratoni váltó, amelyet baráti társaságok, családok és munkahelyi csapatok is kipróbálhattak. A szervezők nagy figyelmet fordítottak a biztonságra és a frissítésre, több vízvételi pontot alakítottak ki a száraz, meleg időjárásra készülve.

A verseny Dévaványa emblematikus madaráról kapta a nevét.

Helyi gyökerek, közösségi összefogás – Túzok Trail a kezdetekkor és most

A verseny ötlete még 2015-ben született meg a helyi úszócsapatban. Az első versenyt 2021-ben rendezték meg és azóta igazi hagyománnyá nőtte ki magát. Mivel 2024-ben sajnos elmaradt a verseny, ezért az ideit már nagyon várták. „Felemelő érzés Dévaványaiként itthon futni egy versenyen, és nem kell érte sokat utazni” – fogalmazott Nagy Ádám főszervező az esemény Facebook oldalán.

A Túzok Trail nemcsak a sportteljesítményről, hanem az élményekről is szól, a legkisebbek ezért díjmentesen nevezhettek. A sportprogramok mellett egyéb, kísérő programokon is részt vehettek az érdeklődők. A rendezvényt Dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság vezetője nyitotta meg, és Galambos István, Ecsegfalva polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. A helyi mazsorett csoport is fellépett a rendezvényen. Az esemény végén a résztvevők nemcsak érmet és élményeket vihettek haza, hanem a szervezők jóvoltából bivalyhúsból készült hamburgert is kóstolhattak – igazi dévaványai különlegességként.

Túzok és természetvédelem

A verseny helyszíne nem véletlen: a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont a Körös-Maros Nemzeti Park egyik kiemelt bemutatóhelye. Az intézmény a sport mellett a természetvédelem és az ismeretterjesztés fontos központja, ahol a résztvevők közelről is megismerkedhettek Európa legnagyobb testtömegű röpképes madarával, a túzokkal. A IV. Túzok Trail így nemcsak egy sportesemény volt, hanem egyben lehetőség is arra, hogy a résztvevők megismerjék Dévaványa természeti értékeit, közben pedig egy jó hangulatú, közösségépítő nap részesei legyenek.