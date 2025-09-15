1 órája
Jó hír érkezett az esővel: több vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom
Az elmúlt napok esőzései csökkentették az erdőtüzek kockázatát több térségben. Ennek köszönhetően keddtől hat vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, ugyanakkor két megyében továbbra is érvényben marad, mutatjuk, melyek ezek.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfői közleménye szerint keddtől hat vármegyében véget ér a tűzgyújtási tilalom. Mint közölték, az elmúlt 24 órában lehullott csapadék hatására a felszíni holt biomassza átnedvesedett, így mérséklődött az erdőtűz kialakulásának veszélye.
A Nébih a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével
- Békés,
- Borsod-Abaúj-Zemplén,
- Hajdú-Bihar, Heves,
- Jász-Nagykun-Szolnok
- és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében oldja fel a tilalmat.
Nem minden vármegyében ér véget a tűzgyújtási tilalom
Ugyanakkor Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében a lehullott eső mennyisége nem bizonyult elegendőnek a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére, ezért ott továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom.
A közlemény hangsúlyozza: a korlátozás feloldása nem jelenti a tűzveszély megszűnését. A szabadtéri tüzek többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, ezért a hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken.
Az érvényes szabályokról és az aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.
Százat kell aludni karácsonyig, mutatjuk mi vár ránk addig
A mumusunk volt mindig, jöttök a pokolba – így várják a Fradi-szurkolók az Előrét