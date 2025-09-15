Jó hír érkezett az esővel: több vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfői közleménye szerint keddtől hat vármegyében véget ér a tűzgyújtási tilalom. Mint közölték, az elmúlt 24 órában lehullott csapadék hatására a felszíni holt biomassza átnedvesedett, így mérséklődött az erdőtűz kialakulásának veszélye.

Hat vármegyében ér véget a tűzgyújtási tilalom keddtől. Illusztráció: Shutterstock

A Nébih a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével

Békés ,

, Borsod-Abaúj-Zemplén,

Hajdú-Bihar, Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok

és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében oldja fel a tilalmat.

Nem minden vármegyében ér véget a tűzgyújtási tilalom

Ugyanakkor Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében a lehullott eső mennyisége nem bizonyult elegendőnek a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére, ezért ott továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom.

A közlemény hangsúlyozza: a korlátozás feloldása nem jelenti a tűzveszély megszűnését. A szabadtéri tüzek többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, ezért a hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken.

Az érvényes szabályokról és az aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.