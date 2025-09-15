szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabadtéri tűz

55 perce

Jó hír érkezett az esővel: több vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom

Címkék#Nébih#szabadtéri tűz#tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt napok esőzései csökkentették az erdőtüzek kockázatát több térségben. Ennek köszönhetően keddtől hat vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, ugyanakkor két megyében továbbra is érvényben marad, mutatjuk, melyek ezek.

Beol.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfői közleménye szerint keddtől hat vármegyében véget ér a tűzgyújtási tilalom. Mint közölték, az elmúlt 24 órában lehullott csapadék hatására a felszíni holt biomassza átnedvesedett, így mérséklődött az erdőtűz kialakulásának veszélye. 

Véget ér a tűzgyújtási tilalom hat vármegyében
Hat vármegyében ér véget a tűzgyújtási tilalom keddtől. Illusztráció: Shutterstock

A Nébih a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével 

  • Békés
  • Borsod-Abaúj-Zemplén, 
  • Hajdú-Bihar, Heves, 
  • Jász-Nagykun-Szolnok 
  • és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében oldja fel a tilalmat.

Nem minden vármegyében ér véget a tűzgyújtási tilalom

Ugyanakkor Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében a lehullott eső mennyisége nem bizonyult elegendőnek a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére, ezért ott továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom.

A közlemény hangsúlyozza: a korlátozás feloldása nem jelenti a tűzveszély megszűnését. A szabadtéri tüzek többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, ezért a hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjon el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken.

Az érvényes szabályokról és az aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu