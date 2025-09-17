szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

21°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

15 perce

Lángokba borult a család otthona, hatalmas a kár

Címkék#katasztrófavédelem#tűzeset#főépület#Szelezsán György#melléképület

Elektromos zárlat miatt történt tűzeset a településen, amelyben egy család otthona károsodott.

Vincze Attila
Lángokba borult a család otthona, hatalmas a kár

Egy elektromos zárlat miatt történt tűzeset által károsodott egy eleki család otthona. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

A hírről Szelezsán György, Elek polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, hála a tűzoltók gyors és szakszerű munkájának személyi sérülés nem történt, azonban a melléképület teljesen, a főépület pedig részben megsérült. Kiemelte, a Virág utcai ingatlanon van biztosítás, így reményeik szerint a kárenyhítés megnyugtató módon rendeződik majd. Megjegyezte, hogy természetesen a károsultak, ahogyan minden hasonló esetben, most is számíthatnak rá és az önkormányzatra. Végül megköszönte mindazoknak, akik segítettek és akik gondolatban is támogatják a családot ezekben a nehéz pillanatokban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu