15 perce
Lángokba borult a család otthona, hatalmas a kár
Elektromos zárlat miatt történt tűzeset a településen, amelyben egy család otthona károsodott.
Egy elektromos zárlat miatt történt tűzeset által károsodott egy eleki család otthona. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala
A hírről Szelezsán György, Elek polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, hála a tűzoltók gyors és szakszerű munkájának személyi sérülés nem történt, azonban a melléképület teljesen, a főépület pedig részben megsérült. Kiemelte, a Virág utcai ingatlanon van biztosítás, így reményeik szerint a kárenyhítés megnyugtató módon rendeződik majd. Megjegyezte, hogy természetesen a károsultak, ahogyan minden hasonló esetben, most is számíthatnak rá és az önkormányzatra. Végül megköszönte mindazoknak, akik segítettek és akik gondolatban is támogatják a családot ezekben a nehéz pillanatokban.
Tűzvész Mezőhegyesen: a tűzoltók megállás nélkül harcoltak a lángokkal!