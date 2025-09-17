Lángokba borult a család otthona, hatalmas a kár

A hírről Szelezsán György, Elek polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, hála a tűzoltók gyors és szakszerű munkájának személyi sérülés nem történt, azonban a melléképület teljesen, a főépület pedig részben megsérült. Kiemelte, a Virág utcai ingatlanon van biztosítás, így reményeik szerint a kárenyhítés megnyugtató módon rendeződik majd. Megjegyezte, hogy természetesen a károsultak, ahogyan minden hasonló esetben, most is számíthatnak rá és az önkormányzatra. Végül megköszönte mindazoknak, akik segítettek és akik gondolatban is támogatják a családot ezekben a nehéz pillanatokban.