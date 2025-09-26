A Turizmus Világnapját ünneplik a városban, több helyszínen lesznek ingyenes programok

Gyomaendrőd idén is csatlakozik a Turizmus Világnapja nemzetközi programsorozathoz, amelynek keretében szeptember 26-án és 27-én a város több nevezetessége ingyenesen látogatható lesz.

Turizmus Világnapja Gyomaendrődön idén is: ingyenes programok a városban. Fotó: Illusztráció

A rendezvényhez kapcsolódva a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt szeptember 27-én, szombaton. A Vidra – Körös Kondor Mentőcsoport Egyesület hagyományőrző tevékenysége révén 10 és 18 óra között várják azokat, akik szívesen visszautaznának az időben, hogy megismerjék, miként készültek fel elődeink a háborúk és katasztrófák idején önmaguk és embertársaik védelmére.

A rendezvénysorozatot a Kner Nyomdaipari Múzeum szeptember 28-án, vasárnap zárja, különleges programokkal.