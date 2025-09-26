2 órája
A Turizmus Világnapját ünneplik a városban, több helyszínen lesznek ingyenes programok
Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően idén is csatlakozik Gyomaendrőd a Turizmus Világnapja programsorozathoz. A városban számos turisztikai látványosság ingyenesen lesz látogatható.
Gyomaendrőd idén is csatlakozik a Turizmus Világnapja nemzetközi programsorozathoz, amelynek keretében szeptember 26-án és 27-én a város több nevezetessége ingyenesen látogatható lesz.
A rendezvényhez kapcsolódva a Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt szeptember 27-én, szombaton. A Vidra – Körös Kondor Mentőcsoport Egyesület hagyományőrző tevékenysége révén 10 és 18 óra között várják azokat, akik szívesen visszautaznának az időben, hogy megismerjék, miként készültek fel elődeink a háborúk és katasztrófák idején önmaguk és embertársaik védelmére.
A rendezvénysorozatot a Kner Nyomdaipari Múzeum szeptember 28-án, vasárnap zárja, különleges programokkal.
