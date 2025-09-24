Békéscsaba és a vármegye turizmusa volt a középpontban a Közgé szakmai napján

Paláncz György, a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatója kérdésünkre elmondta, iskolájukban már évek óta hagyomány, hogy minden területen igyekeznek olykor eltérni a normál iskolai oktatástól. Kiemelte, hogy ezekkel a tematikus napokkal, illetve hetekkel igyekeznek a napi rutint kicsit megtörni, illetve más mederbe terelni. Hangsúlyozta, hogy a turisztikai szakmai napjuk lényege, hogy élményszerű, kézzelfogható, közelebbi információkat kaphassanak a diákok azokról a területekről, melyeket tanulnak.

A Közgé turisztikai szakmai napján Békéscsaba, illetve Békés vármegye turizmusa került elsősorban a fókuszba. Fotó: Vincze Attila

A turisztikai szakmai nap számos érdekességet tartogatott a Közgé diákjai számára

A rendezvényen olyan előadásokat hallhattak a tanulók, melyek részben Békéscsaba, illetve Békés vármegye turisztikai desztinációit mutatták be, valamint különböző turisztikai attrakciókkal, adatokkal, eseményekkel ismerkedhettek meg, így többek között a Közgések további érdekességeket tudhattak meg a Munkácsy Negyed fejlesztéséről is.

A Közgés diákok kipróbálhatták a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Vármegyei Igazgatóságának Békés vármegyei értékeket bemutató szabadulószoba jellegű játékát is. Fotó: Vincze Attila

Az előadások mellett kísérőprogramként játékos vetélkedők is várták a diákokat, úgymint a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Vármegyei Igazgatóságának Békés vármegyei értékeket bemutató szabadulószoba jellegű játéka, vagy a Fehérliliom Népfőiskola Kft. „Illatok, élmények, tudás” gyógynövényismereti előadása és bemutatója.