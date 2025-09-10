szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Jövő

3 órája

JóPálya: iránytűt adnak a továbbtanuláshoz Békés vármegye diákoknak - videóval

Címkék#segítség#beol videó#Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#diáknaptár#JóPálya#iskola

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában adta át a napokban szimbolikusan a megye 120 nyolcadikos osztályának a JóPálya pályaorientációs falinaptárt. A diáknaptár a továbbtanulásban ad segítséget a fiataloknak.

Papp Gábor
JóPálya: iránytűt adnak a továbbtanuláshoz Békés vármegye diákoknak - videóval

Fotó: Dinya Magdolna

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott diáknaptár, a falinaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat, határidőket. Mindemellett megtalálhatóak a Békés vármegyei szakképző intézmények képzései, valamint a szakképzési rendszerről szóló tájékoztatás – tájékoztatott közleményében a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara.

A továbbtanulást segítő diáknaptár
Átadták a továbbtanulást segítő JóPálya naptárt. Fotó: Dinya Magdolna

A továbbtanulás során ágazat mellett teszik le a voksukat

Mészárosné Szabó Anna szakképzési osztályvezető elmondta, évről-évre emelkedik a szakképzésbe jelentkezők száma. A növekedésben az is szerepet játszik, hogy a fiatalok nem konkrét szakma, hanem ágazat mellett teszik le a voksukat és a duális képzésnek köszönhetően gyakorlatközpontú az oktatás. Sokat nyom a latban a szakképzésben járó ösztöndíjrendszer is.

Így hozhatnak megalapozott döntést a gyerekek

A kamara mindent megtesz azért, hogy a gyerekek megalapozott döntést hozhassanak. Ezt segíti a tovabbtanulasbekes.hu oldal, illetve a Facebookon és az Instagramon megtalálható JóPálya – és a Tiéd?! oldalak, ahol szerepelnek az iskolák nyílt napjai, össze van gyűjtve, melyik szakképző intézmény milyen szakokat kínál, melyik képzés melyik iskolában tanulható. Illetve olyan, akár kinyomtatható kártyák is készülnek, amely a leggyakrabban választott szakmákat mutatják be.

Amikor már túl késő

– Januárban, sőt már nyolcadikban is túl késő a továbbtanulással foglalkozni, mert a pályaorientációnak kisgyermekkortól kezdve folyamatosnak kellene lennie. Kamaránk a felső tagozatra koncentrál: a szülői értekezletek mellett fontos szereppel bírnak a nyári táboraink, vetélkedőink, emellett minden évben elvisszük a diákokat a Szakma Sztár Fesztiválra. Továbbá gyár,- üzem-, és tanműhely látogatásokat szervezünk – emelte ki Mészárosné Szabó Anna.

Vizuális segédletet is adnak

A szakképzési osztályvezető hangsúlyozta a vizuális segédlet a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósulhatott meg.

– Meggyőződésem, ha folyamatosan jelen vagyunk a diákok életében, akkor 14-15 éves korban az első lépéseket megkönnyíthetjük számukra. A szakemberek véleménye szerint akár tizenöt pályamódosítás is várható a mai gyerekek életében. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ők most nem pályát választanak, hanem a stressz szintjüket csökkentik azzal, hogy szüleik és iskolájuk segítségével megtervezik az elkövetkezendő 5-6 évet – nyomatékosította Mészárosné Szabó Anna. Kamaránk mottója: a 8. osztályos gyerekek a képességeiknek és az érdeklődési körüknek megfelelően válasszanak középfokú oktatási intézményt.

Vidáné Endrődy Ildikó, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola igazgatója gyakorlatias segítségnek nevezte a JóPálya naptárt. Ezt követően úgy fogalmazott, hogy tanulóik jelentős része a szakképzést választja a továbbtanulás során.

 

 

