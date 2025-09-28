13 éves őstehetség: Párizstól Rómáig bemutatták már Laura képeit

Tóth Laura éppen a koronavírus-járvány, a pandémia ideje alatt volt elsős. A kényszerű iskolaszünet idejét amellett, hogy írni, olvasni és számolni tanult, rajzok készítésével töltötte el. Kialakult a naiv és az absztrakt között mozgó rendkívüli egyedi stílusa, amelyben néha a szürrealizmus jegyei is felfedezhetők.

Tóth Laura igazi istenáldotta tehetség, alkotásai számos szép sikert értek el. Fotó: Bencsik Ádám

Tóth Laura számos első helyet ért el

A gyulai Dürer Albert Általános Iskolába járó őstehetségnek számító, de rendkívül szerény, alázatos fiatal lány édesanyja, Tóthné Sárközi Mónika segítségével több művészeti és rajzpályázaton vett részt, kezdetben különdíjakat, majd egyre többször az első helyet érdemelte ki.

A párizsi olimpián is kiállították az alkotását

A teljesség igénye nélkül az Alkoss szabadon művészeti pályázaton ötödikes korában az első helyezést érte el a 8-11 éves kategóriában. A kiírás keretében a kedvenc sportélményt kellett megjeleníteni. Laura egy balatoni kerékpártúrát festett meg, amin szeretne részt venni. A többség az olimpiához, illetve a foci Európa-bajnoksághoz kapcsolódva készítette el alkotását. A gyulai tehetség munkájának eredetisége, gyermeki őszintesége, különleges stílusa hamar elnyerte a zsűri, a bírálók tetszését, így korcsoportjában ő lett az első. A rajzot egyebek mellett kiállították a párizsi olimpia helyszínén, hazánk több településén, illetve Rómában is. Végül egy jótékonysági árverésen 50 ezer forintért kelt el, és a bevételből egy nehéz sorsú gyermekekkel foglalkozó óvodát segítettek.

Irány Róma!

Laura díja egy két személyre szóló római utazás volt, amelyre édesanyjával közösen ment el. A Római Magyar Akadémia és az Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítvány által szervezett programokon megismerték az olasz fővárost, annak nevezetességeit, sőt, a Vatikáni Magyar Rádió interjút is készített vele, illetve a másik két korcsoport győztesével. A beszélgetést Vértesaljai László atya, a Vatikáni Magyar Rádió főszerkesztője vezette. Az egyházi államon pedig Habsburg Eduárd vatikáni magyar nagykövet kalauzolta végig.