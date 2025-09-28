1 órája
13 éves őstehetség: Párizstól Rómáig bemutatták már Laura képeit
Bár még csak 13 éves, mégis évek óta sorra aratja a sikereket a különböző művészeti pályázatokon a tehetséges gyulai lány. Tóth Laura alkotásait kiállították már Párizsban, Rómában és hazánk több településén is.
Tóth Laura éppen a koronavírus-járvány, a pandémia ideje alatt volt elsős. A kényszerű iskolaszünet idejét amellett, hogy írni, olvasni és számolni tanult, rajzok készítésével töltötte el. Kialakult a naiv és az absztrakt között mozgó rendkívüli egyedi stílusa, amelyben néha a szürrealizmus jegyei is felfedezhetők.
Tóth Laura számos első helyet ért el
A gyulai Dürer Albert Általános Iskolába járó őstehetségnek számító, de rendkívül szerény, alázatos fiatal lány édesanyja, Tóthné Sárközi Mónika segítségével több művészeti és rajzpályázaton vett részt, kezdetben különdíjakat, majd egyre többször az első helyet érdemelte ki.
A párizsi olimpián is kiállították az alkotását
A teljesség igénye nélkül az Alkoss szabadon művészeti pályázaton ötödikes korában az első helyezést érte el a 8-11 éves kategóriában. A kiírás keretében a kedvenc sportélményt kellett megjeleníteni. Laura egy balatoni kerékpártúrát festett meg, amin szeretne részt venni. A többség az olimpiához, illetve a foci Európa-bajnoksághoz kapcsolódva készítette el alkotását. A gyulai tehetség munkájának eredetisége, gyermeki őszintesége, különleges stílusa hamar elnyerte a zsűri, a bírálók tetszését, így korcsoportjában ő lett az első. A rajzot egyebek mellett kiállították a párizsi olimpia helyszínén, hazánk több településén, illetve Rómában is. Végül egy jótékonysági árverésen 50 ezer forintért kelt el, és a bevételből egy nehéz sorsú gyermekekkel foglalkozó óvodát segítettek.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Irány Róma!
Laura díja egy két személyre szóló római utazás volt, amelyre édesanyjával közösen ment el. A Római Magyar Akadémia és az Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítvány által szervezett programokon megismerték az olasz fővárost, annak nevezetességeit, sőt, a Vatikáni Magyar Rádió interjút is készített vele, illetve a másik két korcsoport győztesével. A beszélgetést Vértesaljai László atya, a Vatikáni Magyar Rádió főszerkesztője vezette. Az egyházi államon pedig Habsburg Eduárd vatikáni magyar nagykövet kalauzolta végig.
Folytatódott a sikersorozat
A sikersorozat pedig folytatódott, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Szervátültetettek Szövetsége pályázatán ugyancsak első helyezett lett a saját korosztályában. Az Artmosphere by Alkoss szabadon 2025-ös kiírásán a 12-15 éves korosztályban a legfiatalabbként a harmadik helyet érte el. A sakkról, mint kedvenc játékról készült műve a nemzetközi döntőbe is bekerült, ahol amerikai, olasz, német, egyesült arab emírségekbeli alkotásokkal versenyez majd. Egészen friss hír, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Semmelweis Ignácról kiírt pályázatán szintén első lett.
Fradi, foci és EDÜ
A focirajongók alighanem felkapják a fejüket arra, hogy Laura munkája az FTC, a Fradi meztervező pályázatán bekerült a legjobb pályaművek közé. A munkák közül választják ki a klub harmadik számú szerelését a 2026/2027-es szezonra. Egyébként már a helyi Gyulai Termál FC számára is tervezett már logót, amivel szintén sikert ért el. Laura a jövő évi Erkel Diákünnepek dizájnjának elkészítésében is szerepet kap. Partistílusban pohár díszítést tervez, de emellett önállóan pólóterveket is készít, amelyet a rajzai díszítenek.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Szentpálfalván láthatják majd munkáit
A helyiek pedig hamarosan Alt Norbert önkormányzati képviselő, alpolgármester kezdeményezésére Szentpálfalván, közterületen is láthatják majd az érdeklődők Laura alkotását. Édesanyja elmondta, a meghatottságtól többször is a sírásával küzdött már, amikor a szakemberek Laura tehetségéről beszéltek. A fiatal lány egyébként szállodamenedzser szeretne lenni, de a képzőművészettel sem szeretne felhagyni, mindenképpen folytatni akarja a jövőben is.
Örömtánc, remek ételek és elismerések: felejthetetlen volt az idei falunap - galériával