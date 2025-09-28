szeptember 28., vasárnap

A fiatal gyulai művész neve már Rómában és Párizsban is jól cseng

Bár még csak 13 éves, mégis évek óta sorra aratja a sikereket a különböző művészeti pályázatokon a tehetséges gyulai lány. Tóth Laura alkotásait kiállították már Párizsban, Rómában és hazánk több településén is. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 28-án.

Beol.hu

Tóth Laura éppen a koronavírus-járvány, a pandémia ideje alatt volt elsős. A kényszerű iskolaszünet idejét amellett, hogy írni, olvasni és számolni tanult, rajzok készítésével töltötte el. Kialakult a naiv és az absztrakt között mozgó rendkívüli egyedi stílusa, amelyben néha a szürrealizmus jegyei is felfedezhetők.

Tóth Laura igazi istenáldotta tehetség
Tóth Laura igazi istenáldotta tehetség, alkotásai számos szép sikert értek el

Tóth Laura számos első helyet ért el

A gyulai Dürer Albert Általános Iskolába járó őstehetségnek számító, de rendkívül szerény, alázatos fiatal lány édesanyja, Tóthné Sárközi Mónika segítségével több művészeti és rajzpályázaton vett részt, kezdetben különdíjakat, majd egyre többször az első helyet érdemelte ki.

Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára

Fényfestéssel zárult a 2. Munkácsy Fest művészeti fesztivál szombat este Békéscsabán. A középpontban ezúttal a Munkácsy Mihály Múzeum nemrégiben megújult homlokzata állt.

Munkácsy leghíresebb képei a homlokzaton

Fotók: Kiss Zoltán

Remek kampány volt, megvan a választás győztese

A hagyományoknak megfelelően idén is választás volt a patinás iskolában. Mutatjuk, hogy választáson ki lett az intézmény diák-iskolaigazgatója.

Debreczeni Szabolcs. a megválasztott diák-iskolaigazgató.
Debreczeni Szabolcs. a megválasztott diák-iskolaigazgató.

Átadták Kondorniát, Süsü kedvenc süteményét is kínálták

Az útlevélbe 12 különleges matricát lehet gyűjteni, melyek mindegyike egy-egy titkot és élményt őriz. Kicsik és nagyok felfedezhetik a virágerdő lakóit, találkozhatnak Süsüvel, Pom Pommal, a Nagy Ho-ho-ho horgásszal és barátaikkal.

Závogyán Magdolna a gyermekekkel
Závogyán Magdolna a gyermekekkel együtt örült az új mesebirodalomnak, ahol Süsü kedvenc süteményét is kóstolhatták.Fotó: Ribárszki Péter/Facebook

Újabb díjat hozott haza a vármegye erősembere, Gergőt senki nem tudja legyőzni – galériával, videóval

Csárdaszálláson él az ország egyik legerősebb embere. Kónya Gergő nemrég egy nemzetközi versenyt is megnyert.

Kónya Gergő ismét bizonyított a HSMA Magyar Nagydíjon

Fotók: Kónya Gergő - Strongman Facebook

Közel ötszázan futottak és tekertek Eleken

Harmadjára rendezte meg a város a futó- és kerékpáros rendezvényét. A 2025-ös „Fuss és Tekerj Elek” a vártnál is nagyobb érdeklődést hozott, ugyanis több százan húztak edzőcipőt, illetve pattantak nyeregbe vasárnap délelőtt.

"Fuss és Tekerj Elek" rendezvény

Fotók: Vincze Attila

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
