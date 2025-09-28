A fiatal gyulai művész neve már Rómában és Párizsban is jól cseng

Tóth Laura éppen a koronavírus-járvány, a pandémia ideje alatt volt elsős. A kényszerű iskolaszünet idejét amellett, hogy írni, olvasni és számolni tanult, rajzok készítésével töltötte el. Kialakult a naiv és az absztrakt között mozgó rendkívüli egyedi stílusa, amelyben néha a szürrealizmus jegyei is felfedezhetők.

Tóth Laura igazi istenáldotta tehetség, alkotásai számos szép sikert értek el

Tóth Laura számos első helyet ért el

A gyulai Dürer Albert Általános Iskolába járó őstehetségnek számító, de rendkívül szerény, alázatos fiatal lány édesanyja, Tóthné Sárközi Mónika segítségével több művészeti és rajzpályázaton vett részt, kezdetben különdíjakat, majd egyre többször az első helyet érdemelte ki.

Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára

Fényfestéssel zárult a 2. Munkácsy Fest művészeti fesztivál szombat este Békéscsabán. A középpontban ezúttal a Munkácsy Mihály Múzeum nemrégiben megújult homlokzata állt.