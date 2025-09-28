1 órája
A fiatal gyulai művész neve már Rómában és Párizsban is jól cseng
Bár még csak 13 éves, mégis évek óta sorra aratja a sikereket a különböző művészeti pályázatokon a tehetséges gyulai lány. Tóth Laura alkotásait kiállították már Párizsban, Rómában és hazánk több településén is. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 28-án.
Tóth Laura éppen a koronavírus-járvány, a pandémia ideje alatt volt elsős. A kényszerű iskolaszünet idejét amellett, hogy írni, olvasni és számolni tanult, rajzok készítésével töltötte el. Kialakult a naiv és az absztrakt között mozgó rendkívüli egyedi stílusa, amelyben néha a szürrealizmus jegyei is felfedezhetők.
Tóth Laura számos első helyet ért el
A gyulai Dürer Albert Általános Iskolába járó őstehetségnek számító, de rendkívül szerény, alázatos fiatal lány édesanyja, Tóthné Sárközi Mónika segítségével több művészeti és rajzpályázaton vett részt, kezdetben különdíjakat, majd egyre többször az első helyet érdemelte ki.
Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára
Fényfestéssel zárult a 2. Munkácsy Fest művészeti fesztivál szombat este Békéscsabán. A középpontban ezúttal a Munkácsy Mihály Múzeum nemrégiben megújult homlokzata állt.
Munkácsy leghíresebb képei a homlokzatonFotók: Kiss Zoltán
Remek kampány volt, megvan a választás győztese
A hagyományoknak megfelelően idén is választás volt a patinás iskolában. Mutatjuk, hogy választáson ki lett az intézmény diák-iskolaigazgatója.
Átadták Kondorniát, Süsü kedvenc süteményét is kínálták
Az útlevélbe 12 különleges matricát lehet gyűjteni, melyek mindegyike egy-egy titkot és élményt őriz. Kicsik és nagyok felfedezhetik a virágerdő lakóit, találkozhatnak Süsüvel, Pom Pommal, a Nagy Ho-ho-ho horgásszal és barátaikkal.
Újabb díjat hozott haza a vármegye erősembere, Gergőt senki nem tudja legyőzni – galériával, videóval
Csárdaszálláson él az ország egyik legerősebb embere. Kónya Gergő nemrég egy nemzetközi versenyt is megnyert.
Kónya Gergő ismét bizonyított a HSMA Magyar NagydíjonFotók: Kónya Gergő - Strongman Facebook
Közel ötszázan futottak és tekertek Eleken
Harmadjára rendezte meg a város a futó- és kerékpáros rendezvényét. A 2025-ös „Fuss és Tekerj Elek” a vártnál is nagyobb érdeklődést hozott, ugyanis több százan húztak edzőcipőt, illetve pattantak nyeregbe vasárnap délelőtt.
"Fuss és Tekerj Elek" rendezvényFotók: Vincze Attila