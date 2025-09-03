szeptember 3., szerda

Beruházás

1 órája

Egészséges jövőért: átadták a Teleky utcai óvoda tornaszobáját – galériával

Újabb beruházást avattak fel Békésen. Tornaszoba épült a Teleky utcai Tagóvodában, amelyet kedden délelőtt adtak át. A gyerekek már birtokba is vették a korszerű új létesítményt.

Papp Gábor

Kálmán Tibor, Békés polgármestere az átadón elmondott köszöntőjében kifejtette, csodálatos létesítménnyel bővült a Teleky utcai Tagóvoda, a tornaszoba nagyszerűen szolgálja majd a gyerekeket.  

Tornaszoba szolgálja az óvodásokat Békésen
A tornaszoba nagyon fontos az óvoda életében, mintegy 140 millió forintos ráfordítással készült el. Fotó: Kálmán Tibor/Facebook

A tornaszoba hozzájárul a kitűnő körülményekhez

Kálmán Tibor felelevenítette, hogy néhány napja egy másik fejlesztést, az energetikailag felújított Galériát avatták fel.

Mint elmondta, a tornaszoba egy újabb nagyon fontos lépés annak irányában, hogy a városban kitűnő körülményeket biztosítsanak az óvodásoknak is.

– Így már három óvodában nyílik lehetőség ilyen nagyszerű körülmények között mozogni – hangsúlyozta a polgármester, aki lényegesnek nevezte, hogy télen és nyáron is biztosítsák a gyerekek mozgásos tevékenységét, ami digitalizálódott világunkban különösen fontos.

Az óvoda fontos munkát végez

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, az óvoda nagyon fontos munkát végez, hiszen ott készítik fel a gyerekeket az iskolára, ott alapozzák meg, hogy az iskolában a gyerekek felvérteződjenek azzal a tudással, amely az életben is vezeti a fiatalokat.

Átadták a Teleky utcai óvoda tornaszobáját

Fotók: Kálmán Tibor/Facebook

– Az óvoda mindenképpen szükséges, hogy ez a folyamat zökkenőmentesen végig menjen – tette hozzá. – A kiváló óvodapedagógusok magas szintű tudása mellett nagyon fontos, hogy az infrastrukturális feltételek is adottak legyenek. Lényeges, hogy az önkormányzat odafigyel ezekre a kritériumokra.

Jelentős támogatások érkeztek Békésre

Dankó Béla kiemelte, hogy 2022 óta csak a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 4,3 milliárd forint érkezett Békésre. Szintén nagyon lényegesnek nevezte, hogy a szülők jó helyen tudják gyermekeit, amelyben a pedagógusok szerepe mellett a már említett infrastruktúra is fontos.

A beruházás a TOP Plusz program keretében elnyert támogatás, illetve kisebb részben önkormányzati saját forrásból valósult meg, mintegy 140 millió forintból.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
