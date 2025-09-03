Egészséges jövőért: átadták a Teleky utcai óvoda tornaszobáját – galériával

Kálmán Tibor, Békés polgármestere az átadón elmondott köszöntőjében kifejtette, csodálatos létesítménnyel bővült a Teleky utcai Tagóvoda, a tornaszoba nagyszerűen szolgálja majd a gyerekeket.

A tornaszoba nagyon fontos az óvoda életében, mintegy 140 millió forintos ráfordítással készült el. Fotó: Kálmán Tibor/Facebook

A tornaszoba hozzájárul a kitűnő körülményekhez

Kálmán Tibor felelevenítette, hogy néhány napja egy másik fejlesztést, az energetikailag felújított Galériát avatták fel.

Mint elmondta, a tornaszoba egy újabb nagyon fontos lépés annak irányában, hogy a városban kitűnő körülményeket biztosítsanak az óvodásoknak is.

– Így már három óvodában nyílik lehetőség ilyen nagyszerű körülmények között mozogni – hangsúlyozta a polgármester, aki lényegesnek nevezte, hogy télen és nyáron is biztosítsák a gyerekek mozgásos tevékenységét, ami digitalizálódott világunkban különösen fontos.

Az óvoda fontos munkát végez

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, az óvoda nagyon fontos munkát végez, hiszen ott készítik fel a gyerekeket az iskolára, ott alapozzák meg, hogy az iskolában a gyerekek felvérteződjenek azzal a tudással, amely az életben is vezeti a fiatalokat.