Egészséges jövőért: átadták a Teleky utcai óvoda tornaszobáját – galériával
Újabb beruházást avattak fel Békésen. Tornaszoba épült a Teleky utcai Tagóvodában, amelyet kedden délelőtt adtak át. A gyerekek már birtokba is vették a korszerű új létesítményt.
Kálmán Tibor, Békés polgármestere az átadón elmondott köszöntőjében kifejtette, csodálatos létesítménnyel bővült a Teleky utcai Tagóvoda, a tornaszoba nagyszerűen szolgálja majd a gyerekeket.
A tornaszoba hozzájárul a kitűnő körülményekhez
Kálmán Tibor felelevenítette, hogy néhány napja egy másik fejlesztést, az energetikailag felújított Galériát avatták fel.
Mint elmondta, a tornaszoba egy újabb nagyon fontos lépés annak irányában, hogy a városban kitűnő körülményeket biztosítsanak az óvodásoknak is.
– Így már három óvodában nyílik lehetőség ilyen nagyszerű körülmények között mozogni – hangsúlyozta a polgármester, aki lényegesnek nevezte, hogy télen és nyáron is biztosítsák a gyerekek mozgásos tevékenységét, ami digitalizálódott világunkban különösen fontos.
Az óvoda fontos munkát végez
Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, az óvoda nagyon fontos munkát végez, hiszen ott készítik fel a gyerekeket az iskolára, ott alapozzák meg, hogy az iskolában a gyerekek felvérteződjenek azzal a tudással, amely az életben is vezeti a fiatalokat.
Átadták a Teleky utcai óvoda tornaszobájátFotók: Kálmán Tibor/Facebook
– Az óvoda mindenképpen szükséges, hogy ez a folyamat zökkenőmentesen végig menjen – tette hozzá. – A kiváló óvodapedagógusok magas szintű tudása mellett nagyon fontos, hogy az infrastrukturális feltételek is adottak legyenek. Lényeges, hogy az önkormányzat odafigyel ezekre a kritériumokra.
Jelentős támogatások érkeztek Békésre
Dankó Béla kiemelte, hogy 2022 óta csak a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 4,3 milliárd forint érkezett Békésre. Szintén nagyon lényegesnek nevezte, hogy a szülők jó helyen tudják gyermekeit, amelyben a pedagógusok szerepe mellett a már említett infrastruktúra is fontos.
A beruházás a TOP Plusz program keretében elnyert támogatás, illetve kisebb részben önkormányzati saját forrásból valósult meg, mintegy 140 millió forintból.
