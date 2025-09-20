Hagyományos, méregerős, vegán – ilyen volt a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál – galériával, videóval

Siklósi István, Mezőberény polgármestere elmondta, harminchét csapat és több ezer ember vett részt a XIV. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztiválon.

A töltött káposzta fesztivál remek hangulatban telt. Fotó: A szerző felvétele

– Ez a csapatszám egyrészt csak néggyel kevesebb, mint a fesztivál történetének rekordnevezése, másrészt különösen örömteli, hogy ilyen sokan eljöttek, hiszen két héttel ezelőtt még csak négy csapat jelezte résztvételét – fogalmazott.

Töltött káposzta fesztivál, ahol mosolyogtak az emberek

A polgármester kifejtette, a program egyik nagyon komoly pozitívuma, hogy idén is mosolyogtak az emberek, ugratták egymás, kötetlenül jól érezték magukat.

– Többnyire kisebb baráti közösségek, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzati szervezetek, vállalkozások vettek részt a főzőversenyen, de különösen értékesnek tartom, hogy sok fiatal is készített töltött káposztát – tette hozzá a polgármester. – Itt voltak a régi egyesületek, de például nagyon különleges a Nyald meg a kanalam! nevű csapat története is, amelynek tagjai évekkel ezelőtt a rendezvényen főztek először, hamarosan pedig civil szervezetté alakulhatnak. A polgármester kiemelte, hogy pályázat is segítette a rendezvény megvalósulását, amelyet két napon át, pénteken és szombaton tartottak.

Milyen szempontok szerint értékelt a zsűri?

A töltött káposztákat Tóth József szakácsmester és kiváló helyi gasztronómiai szakemberek, Bárdi Mihály, Marton Mihály és Tánczos Imre értékelte. Mint megtudtuk, az esztétikumot, a káposzta jellegét és megjelenését, valamint a káposzta ízvilágát is értékelték, majd a végeredmény a négyük által adott pontszámok alapján alakult ki. A zsűri elárulta, a csapatok szépen, tisztán, felkészülten dolgoztak.

Több ezer töltött káposzta készült

A hagyományoknak megfelelően részt vett a programon a Motorosok Baráti Köre Mezőberény, amelynek csapat már pénteken előkészített mindent. Szombaton reggel fél nyolckor pedig már felrakták főni az üstbe a finomságot, és kialakították a strandjukat a ligetben. A szervezet a közelmúltban nyolc fiatallal bővült, így a standjuk előtt egy retro BMX-et és fiatalok motorjait is láthatták az érdeklődők. Töltött káposztájuk hagyományosan készült, idén némi tanakodás után úgy döntöttek, hogy egy kilóval több rizst tesznek a töltelékbe. Összesen 213 darab töltött káposzta készült, amit a baráti kör tagjai fogyasztottak el.