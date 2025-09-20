szeptember 20., szombat

Friderika névnap

21°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kifőzték

29 perce

Hagyományos, méregerős, vegán – ilyen volt a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál – galériával, videóval

Címkék#káposzta fesztivál#rendezvény#szakácsmester#program

Harminchét csapat készítette el Magyarország egyik legnépszerűbb ételét szombaton. Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivált a helyi ligetben.

Papp Gábor

Siklósi István, Mezőberény polgármestere elmondta, harminchét csapat és több ezer ember vett részt a XIV. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztiválon.

Töltött káposzta fesztivál
A töltött káposzta fesztivál remek hangulatban telt. Fotó: Lehoczky Péter

– Ez a csapatszám egyrészt csak néggyel kevesebb, mint a fesztivál történetének rekordnevezése, másrészt különösen örömteli, hogy ilyen sokan eljöttek, hiszen két héttel ezelőtt még csak négy csapat jelezte résztvételét – fogalmazott.

Töltött káposzta fesztivál, ahol mosolyogtak az emberek

A polgármester kifejtette, a program egyik nagyon komoly pozitívuma, hogy idén is mosolyogtak az emberek, ugratták egymás, kötetlenül jól érezték magukat.

– Többnyire kisebb baráti közösségek, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzati szervezetek, vállalkozások vettek részt a főzőversenyen, de különösen értékesnek tartom, hogy sok fiatal is készített töltött káposztát – tette hozzá a polgármester. – Itt voltak a régi egyesületek, de például nagyon különleges a Nyald meg a kanalam! nevű csapat története is, amelynek tagjai évekkel ezelőtt a rendezvényen főztek először, hamarosan pedig civil szervezetté alakulhatnak. A polgármester kiemelte, hogy pályázat is segítette a rendezvény megvalósulását, amelyet két napon át, pénteken és szombaton tartottak.

Milyen szempontok szerint értékelt a zsűri?

A töltött káposztákat Tóth József szakácsmester és kiváló helyi gasztronómiai szakemberek, Bárdi Mihály, Marton Mihály és Tánczos Imre értékelte. Mint megtudtuk, az esztétikumot, a káposzta jellegét és megjelenését, valamint a káposzta ízvilágát is értékelték, majd a végeredmény a négyük által adott pontszámok alapján alakult ki. A zsűri elárulta, a csapatok szépen, tisztán, felkészülten dolgoztak.

Töltött káposzta fesztivál

Fotók: Lehoczky Péter

Több ezer töltött káposzta készült

A hagyományoknak megfelelően részt vett a programon a Motorosok Baráti Köre Mezőberény, amelynek csapat már pénteken előkészített mindent. Szombaton reggel fél nyolckor pedig már felrakták főni az üstbe a finomságot, és kialakították a strandjukat a ligetben. A szervezet a közelmúltban nyolc fiatallal bővült, így a standjuk előtt egy retro BMX-et és fiatalok motorjait is láthatták az érdeklődők. Töltött káposztájuk hagyományosan készült, idén némi tanakodás után úgy döntöttek, hogy egy kilóval több rizst tesznek a töltelékbe. Összesen 213 darab töltött káposzta készült, amit a baráti kör tagjai fogyasztottak el.

Csemege, csípős, míregerős, vegán

Csemege, csípős, „míregerős” és vegán töltött káposzta is dicsérte a Nyald meg a kanalam! csapat munkáját. Fábián Vince elmondta, csapatukat 22 és 34 év közötti fiatalok alkotják. „Fióktársaságuk” először 2017-ben indult hasonló összetételben, de más néven a fesztiválon.

– Az akkor nagyon random ötlet volt. Előző este hatkor még Szegeden voltunk, amikor eldöntöttük, hogy benevezünk a másnapi fesztiválra. Hazaértünk, bevásároltunk, körbejártuk mindenki nagymamáját, hogy tanácsot kérjünk, másnap kijöttünk és főztünk – árulta el Vince.

Már akkor is háromfajta káposztát készítettek, hagyományost, vegánt és csípőset. 2022-ben meg is nyerték a főzőversenyt, idén pedig, ahogy említettük, négyféle finomságot főztek, a méregerőset válogatott erős paprikák tették teljessé. A szintén nagyon kedvelt vegán töltelékét pedig vöröslencse, barnarizs, lenmag és zabpehely alkotta. A csapat pedig hamarosan civil szervezetté avanzsálhat.

A remek hangulatú fesztivál ragyogó napsütésben zajlott. A programot fellépők tették teljessé, színpadra léptek helyi művészek és népszerű előadók, pénteken este a Gulyás Attila és Barátai zenekar adott koncertet, míg szombaton a Kiscsillag.

Eredmények – főzőverseny

1. Gróf Tisza István Dalárda

2. Csiribiri Faloda

3. Alföld Turista Egyesület

Különdíjas: Berény Táncegyüttes Egyesület

Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület

Dekoráció:

1. Barát-Hi Kör

2. Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

3. Berény Táncegyüttes Egyesület

Különdíjas: Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezete

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu