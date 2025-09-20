29 perce
Hagyományos, méregerős, vegán – ilyen volt a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál – galériával, videóval
Harminchét csapat készítette el Magyarország egyik legnépszerűbb ételét szombaton. Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivált a helyi ligetben.
Siklósi István, Mezőberény polgármestere elmondta, harminchét csapat és több ezer ember vett részt a XIV. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztiválon.
– Ez a csapatszám egyrészt csak néggyel kevesebb, mint a fesztivál történetének rekordnevezése, másrészt különösen örömteli, hogy ilyen sokan eljöttek, hiszen két héttel ezelőtt még csak négy csapat jelezte résztvételét – fogalmazott.
Töltött káposzta fesztivál, ahol mosolyogtak az emberek
A polgármester kifejtette, a program egyik nagyon komoly pozitívuma, hogy idén is mosolyogtak az emberek, ugratták egymás, kötetlenül jól érezték magukat.
– Többnyire kisebb baráti közösségek, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzati szervezetek, vállalkozások vettek részt a főzőversenyen, de különösen értékesnek tartom, hogy sok fiatal is készített töltött káposztát – tette hozzá a polgármester. – Itt voltak a régi egyesületek, de például nagyon különleges a Nyald meg a kanalam! nevű csapat története is, amelynek tagjai évekkel ezelőtt a rendezvényen főztek először, hamarosan pedig civil szervezetté alakulhatnak. A polgármester kiemelte, hogy pályázat is segítette a rendezvény megvalósulását, amelyet két napon át, pénteken és szombaton tartottak.
Milyen szempontok szerint értékelt a zsűri?
A töltött káposztákat Tóth József szakácsmester és kiváló helyi gasztronómiai szakemberek, Bárdi Mihály, Marton Mihály és Tánczos Imre értékelte. Mint megtudtuk, az esztétikumot, a káposzta jellegét és megjelenését, valamint a káposzta ízvilágát is értékelték, majd a végeredmény a négyük által adott pontszámok alapján alakult ki. A zsűri elárulta, a csapatok szépen, tisztán, felkészülten dolgoztak.
Töltött káposzta fesztiválFotók: Lehoczky Péter
Több ezer töltött káposzta készült
A hagyományoknak megfelelően részt vett a programon a Motorosok Baráti Köre Mezőberény, amelynek csapat már pénteken előkészített mindent. Szombaton reggel fél nyolckor pedig már felrakták főni az üstbe a finomságot, és kialakították a strandjukat a ligetben. A szervezet a közelmúltban nyolc fiatallal bővült, így a standjuk előtt egy retro BMX-et és fiatalok motorjait is láthatták az érdeklődők. Töltött káposztájuk hagyományosan készült, idén némi tanakodás után úgy döntöttek, hogy egy kilóval több rizst tesznek a töltelékbe. Összesen 213 darab töltött káposzta készült, amit a baráti kör tagjai fogyasztottak el.
Csemege, csípős, míregerős, vegán
Csemege, csípős, „míregerős” és vegán töltött káposzta is dicsérte a Nyald meg a kanalam! csapat munkáját. Fábián Vince elmondta, csapatukat 22 és 34 év közötti fiatalok alkotják. „Fióktársaságuk” először 2017-ben indult hasonló összetételben, de más néven a fesztiválon.
– Az akkor nagyon random ötlet volt. Előző este hatkor még Szegeden voltunk, amikor eldöntöttük, hogy benevezünk a másnapi fesztiválra. Hazaértünk, bevásároltunk, körbejártuk mindenki nagymamáját, hogy tanácsot kérjünk, másnap kijöttünk és főztünk – árulta el Vince.
Már akkor is háromfajta káposztát készítettek, hagyományost, vegánt és csípőset. 2022-ben meg is nyerték a főzőversenyt, idén pedig, ahogy említettük, négyféle finomságot főztek, a méregerőset válogatott erős paprikák tették teljessé. A szintén nagyon kedvelt vegán töltelékét pedig vöröslencse, barnarizs, lenmag és zabpehely alkotta. A csapat pedig hamarosan civil szervezetté avanzsálhat.
A remek hangulatú fesztivál ragyogó napsütésben zajlott. A programot fellépők tették teljessé, színpadra léptek helyi művészek és népszerű előadók, pénteken este a Gulyás Attila és Barátai zenekar adott koncertet, míg szombaton a Kiscsillag.
Eredmények – főzőverseny
1. Gróf Tisza István Dalárda
2. Csiribiri Faloda
3. Alföld Turista Egyesület
Különdíjas: Berény Táncegyüttes Egyesület
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület
Dekoráció:
1. Barát-Hi Kör
2. Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
3. Berény Táncegyüttes Egyesület
Különdíjas: Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezete
Mintha a föld nyelte volna el őket, kétségbeesetten keresik ezeket az embereket