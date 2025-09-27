Titokzatos páros tűnt fel, a háztetőre is felmentek

– Valaki befoghatná már a páváit. Hetek óta randalíroznak a Paradicsomban – jelent meg a poszt a Gyulai kóborkák csoportban. A színes madarak jelenléte alaposan megosztotta a közvéleményt, akadtak többen, akik rosszallásukat fejezték is, de volt, aki jelezte, örülni kellene, hogy még vannak pávák.

A titokzatos páros jelenléte sok kérdést vet fel. Fotó: Facebook

A párost egy ház tetején kapták lencsevégre, egyikük a tetőcserépen, míg a másik a kéményen időzött, és onnan szemlélték a világ dolgait.

Egyelőre nem tudni, hogy honnan is kerülhettek elő a madarak. Egy hozzászóló ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nem őshonos fajtáról van szó. „Valaki elengedte vagy megszökött. Indiai páva nem él vadon Magyarországon” – írta.