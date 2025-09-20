Elemző szerint tíz nap maradt a Tisza Pártnak a bizonyításra

A Nézőpont Intézet igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Pártnak mindössze tíz napja maradt 318 jelölt bemutatására. Ez szerinte mindig egy párt életének legfontosabb tesztje, hiszen egyszerre mutatja meg a szervezeti állapotot és a politikai lendületet.

Az elmúlt hét eseményei is a kormánypártok dominanciáját jelezték. A közéleti viták fő témái a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és a 3 százalékos Otthon Start voltak. A politikát közelebbről figyelők a Fidesz frakcióülésével és a Digitális Polgári Kör rendezvényével találkozhattak.

Mráz Ágoston Sámuel szerint október 1-jén új kormányzati intézkedés lép életbe: a háromgyermekes anyák adómentessége. Ez várhatóan széles társadalmi támogatást élvez majd. A Tisza Pártnak ezzel szemben gondot okozhat, hogy Magyar Péter már nyáron elutasította az orosz energia használatát. Ez egybeesik Ursula von der Leyen terveivel, aki 2027-től teljes tilalmat vezetne be. Az elemző szerint mindez gyengítheti hazánk tárgyalási pozícióit, és igazolhatja a kormánypárti kritikákat.