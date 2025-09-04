szeptember 4., csütörtök

Tisza-adó

1 órája

A turisztikai dolgozók is komoly pénzekről mondhatnak le, ha összejön Magyar Péter terve

Címkék#Békés vármegye#Tisza-adó#megszorítások#vendéglátás#turizmus

Sok más ágazat mellett a vendéglátásban dolgozók is megsínylenék a Tisza párt adóemelési tervét. A Tisza-adó a turizmusban dolgozók zsebéből is jelentős összeget venne ki.

Beol.hu

Ha valóra válik a Tisza-adó, akkor a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A megállapításra Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke hívta fel a figyelmet a Turizmus.com-nak adott értékelésében.

A Tisza-adó a turizmusban dolgozók zsebéből is jelentős összeget venne ki.
A Békés vármegyei turizmusban dolgozók zsebéből is súlyos összeget venne ki a Tisza-adó. Fotó: MW-archív

A Tisza-adó a turizmusban dolgozók zsebéből is jelentős összeget venne ki

A szakmai elnök arra a felvetésre, hogy a többkulcsos – progresszív – adórendszer, mint amilyen a Tisza-adó, elvileg igazságosabb, azt válaszolta, hogy erről azokat a a szezonális forgalomingadozásnak kitett szálláshelyen, változó műszakban foglalkoztatott menedzsereket kell megkérdezni, akiknek a havi bruttó bére 1 millió forint, és az esetleges bevezetett Tisza-adó miatt majd meg kell magyarázniuk a férjeiknek, feleségeiknek, hogy a családi költségvetésük miért csökkent nagyjából 450 ezer forinttal.

Princzinger Péter hozzátette azt is, hogy a GDP 14 százalékát produkáló turisztikai ágazat gerincét alkotó 450 ezer ember nehéz munkát végez, akkor dolgoznak, amikor a vendégek pihennek, és azért dolgoznak, hogy a vendégek minél jobban érezzék magukat. Ráadásul ők jellemzően nem milliós fizetéseket kapnak. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt. Így a Tisza-adó miatti relatíve kisebb jövedelemkiesés is érzékenyen érintené őket.

Nem kevesebbet, hanem többet akarnak keresni 

Ahogy az a Magyar Nemzet cikkében olvasható, az állásajánlatokra jelentkező szállodai szakemberek, séfek, szakácsok, utazásszervezők nem kevesebbet szeretnének keresni, még a jelenlegi béreknél is, hanem többet. Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy.

A Tisza-csomagot gyakorlatilag mindenki megérezné

A Tisza-adóval a viharsarki villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén dolgozók, így a villanyszerelők és a klímások zsebéből is súlyos összegeket vennének ki, de mások fizetése is csökkenne, ha a Tisza Párt tervei megvalósulnának. A megkérdezett csabaiak többsége már ismeri a Tisza-adó részleteit és köszönik szépen, de nem kérnek belőle.

 

