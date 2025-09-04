A turisztikai dolgozók is komoly pénzekről mondhatnak le, ha összejön Magyar Péter terve

Ha valóra válik a Tisza-adó, akkor a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A megállapításra Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke hívta fel a figyelmet a Turizmus.com-nak adott értékelésében.

A Békés vármegyei turizmusban dolgozók zsebéből is súlyos összeget venne ki a Tisza-adó. Fotó: MW-archív

A Tisza-adó a turizmusban dolgozók zsebéből is jelentős összeget venne ki

A szakmai elnök arra a felvetésre, hogy a többkulcsos – progresszív – adórendszer, mint amilyen a Tisza-adó, elvileg igazságosabb, azt válaszolta, hogy erről azokat a a szezonális forgalomingadozásnak kitett szálláshelyen, változó műszakban foglalkoztatott menedzsereket kell megkérdezni, akiknek a havi bruttó bére 1 millió forint, és az esetleges bevezetett Tisza-adó miatt majd meg kell magyarázniuk a férjeiknek, feleségeiknek, hogy a családi költségvetésük miért csökkent nagyjából 450 ezer forinttal.

Princzinger Péter hozzátette azt is, hogy a GDP 14 százalékát produkáló turisztikai ágazat gerincét alkotó 450 ezer ember nehéz munkát végez, akkor dolgoznak, amikor a vendégek pihennek, és azért dolgoznak, hogy a vendégek minél jobban érezzék magukat. Ráadásul ők jellemzően nem milliós fizetéseket kapnak. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt. Így a Tisza-adó miatti relatíve kisebb jövedelemkiesés is érzékenyen érintené őket.

Nem kevesebbet, hanem többet akarnak keresni

Ahogy az a Magyar Nemzet cikkében olvasható, az állásajánlatokra jelentkező szállodai szakemberek, séfek, szakácsok, utazásszervezők nem kevesebbet szeretnének keresni, még a jelenlegi béreknél is, hanem többet. Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy.