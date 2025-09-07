Ne hagyd magad átverni – kéri Békéscsaba országgyűlési képviselője

Herczeg Tamás: Magyar Péter lebukott

Magyar Péter megint lebukott – hívta fel a figyelmet Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Kiderült: a Tisza elnöke utasította az embereit, hogy hallgassanak a Tisza-adóról a választásokig!

,,Szétkapják őket”, ha kiderülnek a részletek

A Tisza-adót kidolgozó luxus közgazdászuk (Dálnoki Áron) szólta el magát, hogy Magyar Péter nem akarja, hogy a kampányban kiderüljenek a részletek, mert „szétkapnák őket”.

Herczeg Tamás leszögezte: a saját embereik vallomásai bizonyítják, hogy

tudatosan akarták átverni az embereket,

csak épp lebuktak,

ezért bomlanak, idegesek és elterelő balhét akarnak.

Ne hagyd magad átverni

– kéri az országgyűlési képviselő.

Tisza-adó: egy Békés vármegyei átlagosan 400 ezret bukna

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos adótöbbletet jelentene. Ágazatonként is kiszámoltuk, hogy melyik területen mennyit jelentene ez az adóteher.

