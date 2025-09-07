4 órája
Ne hagyd magad átverni – kéri Békéscsaba országgyűlési képviselője
Herczeg Tamás szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter átverte az embereket és megint lebukott. Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője a Tisza-adó veszélyére hívta fel a figyelmet.
Ma mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott elképzelések szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be.
Ennek értelmében az évi
- 5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,
- az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
- míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra
a személyi jövedelemadó mértéke, azaz jelentősen nőne az adóteher. Tennék ezt annak ellenére, hogy korábban adócsökkentésről beszéltek.
Herczeg Tamás: Magyar Péter lebukott
Magyar Péter megint lebukott – hívta fel a figyelmet Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Kiderült: a Tisza elnöke utasította az embereit, hogy hallgassanak a Tisza-adóról a választásokig!
,,Szétkapják őket”, ha kiderülnek a részletek
A Tisza-adót kidolgozó luxus közgazdászuk (Dálnoki Áron) szólta el magát, hogy Magyar Péter nem akarja, hogy a kampányban kiderüljenek a részletek, mert „szétkapnák őket”.
Herczeg Tamás leszögezte: a saját embereik vallomásai bizonyítják, hogy
- tudatosan akarták átverni az embereket,
- csak épp lebuktak,
- ezért bomlanak, idegesek és elterelő balhét akarnak.
Ne hagyd magad átverni
– kéri az országgyűlési képviselő.
Tisza-adó: egy Békés vármegyei átlagosan 400 ezret bukna
A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos adótöbbletet jelentene. Ágazatonként is kiszámoltuk, hogy melyik területen mennyit jelentene ez az adóteher.
A csabaiak nem kérnek belőle!
A békéscsabaiak elmondták, mit gondolnak a Tisza-csomagról és kemény véleményeket fogalmaztak meg Magyar Péterről is.
