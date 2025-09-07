szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-adó

4 órája

Ne hagyd magad átverni – kéri Békéscsaba országgyűlési képviselője

Címkék#Herczeg Tamás#Tisza-csomag#Tisza-adó#Magyar Péter#veszély

Herczeg Tamás szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter átverte az embereket és megint lebukott. Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője a Tisza-adó veszélyére hívta fel a figyelmet.

Beol.hu

Ma mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott elképzelések szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be. 

Tisza-adó: Herczeg Tamás szerint Magyar Péter mindenkit átver
A Tisza-adó esetén sokkal szomorúbb képet festene személyi-jövedelemadó bevallásunk- Fotó: Illusztráció: Shuttetstock

Ennek értelmében az évi

  • 5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
  • míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke, azaz jelentősen nőne az adóteher. Tennék ezt annak ellenére, hogy korábban adócsökkentésről beszéltek.

Herczeg Tamás: Magyar Péter lebukott

Magyar Péter megint lebukott – hívta fel a figyelmet Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Kiderült: a Tisza elnöke utasította az embereit, hogy hallgassanak a Tisza-adóról a választásokig! 

,,Szétkapják őket”, ha kiderülnek a részletek

A Tisza-adót kidolgozó luxus közgazdászuk (Dálnoki Áron) szólta el magát, hogy Magyar Péter nem akarja, hogy a kampányban kiderüljenek a részletek, mert „szétkapnák őket”.

Herczeg Tamás leszögezte: a saját embereik vallomásai bizonyítják, hogy

  • tudatosan akarták átverni az embereket,
  • csak épp lebuktak,
  • ezért bomlanak, idegesek és elterelő balhét akarnak.

Ne hagyd magad átverni 

– kéri az országgyűlési képviselő. 

Tisza-adó: egy Békés vármegyei átlagosan 400 ezret bukna

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos adótöbbletet jelentene. Ágazatonként is kiszámoltuk, hogy melyik területen mennyit jelentene ez az adóteher

A csabaiak nem kérnek belőle!

A békéscsabaiak elmondták, mit gondolnak a Tisza-csomagról és kemény véleményeket fogalmaztak meg Magyar Péterről is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu