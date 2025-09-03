szeptember 3., szerda

Tisza-adó

11 perce

Csúnyán ráfázna a mezőgazdaság Magyar Péterék tervére

A Békés vármegyeiek jelentős hányada komoly pénzeket bukna, ha megvalósulna Magyar Péterék kiszivárgott terve. A mezőgazdaságban dolgozókat is hátrányosan érintené a Tisza-adó, amennyiben az egykulcsos helyett háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be. A Beol.hu kiszámolta, ez pontosan mekkora összeget is takar.

Beol.hu

Bár Magyar Péter korábban a jelenlegi, 15 százalékos személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be - hatalomra kerülésük esetén jöhet a Tisza-adó.

A Tisza-adóra az agráriumban dolgozók is ráfaragnának.
A mezőgazdaságban dolgozók is buknának a Tisza-adóval.
Fotó:  Illusztráció: MW-archívum

Átver a Tisza Párt, és a Tisza-adó azt jelenti, hogy az évi

  • 5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
  • míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Csúnyán ráfázna egy átlagos Békés vármegyei dolgozó

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha megvalósulna a Tisza-csomag és bejönne a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke. Ez havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene. 

Miként hatna a Tisza-adó az egészségügyre, az oktatásra, a közigazgatásra?

A Beol.hu korábban megnézte, hogy az egészségügyieket, a pedagógusokat és a közigazgatásban dolgozókat is hátrányosan érintené Magyar Péterék adóterve. Egy kalkulátor segítségével pedig bárki megnézheti, hogy mennyivel rövidítené meg a Tisza-adó.

A mezőgazdaságban dolgozók is ráfaragnának

A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén dolgozók havi átlagkeresete – közfoglalkoztatottak nélkül – 485 ezer forint volt Békés vármegyében 2025 első negyedévében a statisztikai hivatal szerint. Ekkora bér esetén jelenleg 72 ezer forint személyi jövedelemadót kell fizetni havonta. A Tisza-adó esetében ez ugrana meg 77 ezer forint fölé, ami havonta csaknem 5 ezer forintos különbséget takar: ez egy évben közel 60 ezer, négy évre vetítve pedig nagyjából 230 ezer forintos mínuszt jelentene. 

 

 

 

