Csúnyán ráfázna a mezőgazdaság Magyar Péterék tervére

Bár Magyar Péter korábban a jelenlegi, 15 százalékos személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be - hatalomra kerülésük esetén jöhet a Tisza-adó.

A mezőgazdaságban dolgozók is buknának a Tisza-adóval.

Átver a Tisza Párt, és a Tisza-adó azt jelenti, hogy az évi

5 millió forint alatti részre maradna 15 százalékos,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Csúnyán ráfázna egy átlagos Békés vármegyei dolgozó

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha megvalósulna a Tisza-csomag és bejönne a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke. Ez havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.

Miként hatna a Tisza-adó az egészségügyre, az oktatásra, a közigazgatásra?

A Beol.hu korábban megnézte, hogy az egészségügyieket, a pedagógusokat és a közigazgatásban dolgozókat is hátrányosan érintené Magyar Péterék adóterve. Egy kalkulátor segítségével pedig bárki megnézheti, hogy mennyivel rövidítené meg a Tisza-adó.

A mezőgazdaságban dolgozók is ráfaragnának

A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén dolgozók havi átlagkeresete – közfoglalkoztatottak nélkül – 485 ezer forint volt Békés vármegyében 2025 első negyedévében a statisztikai hivatal szerint. Ekkora bér esetén jelenleg 72 ezer forint személyi jövedelemadót kell fizetni havonta. A Tisza-adó esetében ez ugrana meg 77 ezer forint fölé, ami havonta csaknem 5 ezer forintos különbséget takar: ez egy évben közel 60 ezer, négy évre vetítve pedig nagyjából 230 ezer forintos mínuszt jelentene.