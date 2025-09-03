szeptember 3., szerda

Tisza-adó

14 perce

Kemény vélemény a piacról: Magyar Péter összevissza beszél, nem lehet hinni neki – videóval

Címkék#forint#Tisza-adó#Magyarország#Magyar Péter

A Tisza Párt a kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be, ami sokak számára azt jelentené, hogy csökken a fizetése. A békéscsabai piacon vásárlók elmondták, mit gondolnak a Tisza-adóról, és kemény véleményeket fogalmaztak meg Magyar Péterről is.

Beol.hu

Az egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer másfél évtizede lépett életbe, és a szja kulcsa közel tíz éve mérséklődött 15 százalékra. Ennyit kell fizetnie annak is, aki átlagbér felett, illetve annak is, aki átlagbér alatt keres, nincs különbség. Ezt a rendszert forgatná fel teljes mértékben a Tisza-adó.

Tisza-adó: kemény vélemények Magyar Péterről
Pont a középréteget sújtaná Magyar Péter terve, a Tisza-adó – ezt mondták a békéscsabai piacon. Fotó: MW-archívum

Átver a Tisza Párt, nem ezt ígérte Magyar Péter

A kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, miközben Magyar Péter korábban pont az szja kulcsának mérséklését ígérte. Mindez azt jelenti, hogy az évi

  • 5 millió forint alatti résznél maradna 15 százalékos,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél megnőne 22 százalékra,
  • a 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

A Tisza-adóval a Békés vármegyei dolgozókat is megrövidítenék

Ennek értelmében immár annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta 416 ezer felett keres. Mivel Békés vármegyében 2025 első negyedévében az átlagkereset – közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt, a Békés vármegyei dolgozók jelentős része is pórul járna. Ekkora bér esetén most havi 80 ezer forint szja-t kell fizetni, ez emelkedne havi 88 ezer forintra, ami éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig csaknem 400 ezer forintos különbség.

Több százezer forintot vennének ki a zsebekből

Egy kalkulátor segítségével bárki megnézheti, hogy miként alakulna a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége, ha megvalósulna Magyar Péter terve, a Tisza-csomag. A Beol.hu korábban kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a közigazgatásban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna, mint ahogy az iparban és az építőiparban, a mezőgazdaságban dolgozók esetében is ez a helyzet. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a zsebeikből.

Megmondták a csabai piacon, mit gondolnak a Tisza-adóról

Ez nem egy jó dolog

 – volt, aki a békéscsabai piacon így értékelte tömören a Tisza-adót. Más ugyancsak úgy fogalmazott, hogy nem ért egyet a személyi jövedelemadó emelésével. Megint más elmondta: a szakértők is megmondták, hogy a középréteget sújtaná Magyar Péterék terve. Szerinte félő, hogy csökkenne a pedagógusok fizetése – amit pont most emeltek meg –, valamint az orvosok bére is, akik emiatt külföldre távoznának.

Kemény véleményt mondtak Magyar Péterről

Összevissza beszél, nem egy megbízható ember, nem lehet hinni neki – mondták Magyar Péterről. Volt, aki kifejezetten éles kritikát is megfogalmazott a Tisza Párt elnökéről. Úgy fogalmazott, hogy eleve oda sz..., ahonnan enni kapott, szerinte ezt nem szabad neki elfelejteni.

Így látják a vármegyei politikusok

Miközben az Orbán-kormány Magyarország eddigi legjelentősebb adóreformját hajtja végre, adókedvezményekkel támogatva a fiatalokat, a családokat, az édesanyákat, a Tisza Párt a kiszivárgott hírek szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, azaz adót emelne. A Tisza-adóval kapcsolatban nem rejtették véka alá véleményüket a Békés vármegyei politikusok is.

 


 

 

 

