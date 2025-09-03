Kemény vélemény a piacról: Magyar Péter összevissza beszél, nem lehet hinni neki – videóval

Az egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer másfél évtizede lépett életbe, és a szja kulcsa közel tíz éve mérséklődött 15 százalékra. Ennyit kell fizetnie annak is, aki átlagbér felett, illetve annak is, aki átlagbér alatt keres, nincs különbség. Ezt a rendszert forgatná fel teljes mértékben a Tisza-adó.

Pont a középréteget sújtaná Magyar Péter terve, a Tisza-adó – ezt mondták a békéscsabai piacon. Fotó: MW-archívum

Átver a Tisza Párt, nem ezt ígérte Magyar Péter

A kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, miközben Magyar Péter korábban pont az szja kulcsának mérséklését ígérte. Mindez azt jelenti, hogy az évi

5 millió forint alatti résznél maradna 15 százalékos,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél megnőne 22 százalékra,

a 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

A Tisza-adóval a Békés vármegyei dolgozókat is megrövidítenék

Ennek értelmében immár annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta 416 ezer felett keres. Mivel Békés vármegyében 2025 első negyedévében az átlagkereset – közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt, a Békés vármegyei dolgozók jelentős része is pórul járna. Ekkora bér esetén most havi 80 ezer forint szja-t kell fizetni, ez emelkedne havi 88 ezer forintra, ami éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig csaknem 400 ezer forintos különbség.

Több százezer forintot vennének ki a zsebekből

Egy kalkulátor segítségével bárki megnézheti, hogy miként alakulna a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége, ha megvalósulna Magyar Péter terve, a Tisza-csomag. A Beol.hu korábban kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a közigazgatásban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna, mint ahogy az iparban és az építőiparban, a mezőgazdaságban dolgozók esetében is ez a helyzet. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a zsebeikből.