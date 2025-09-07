szeptember 7., vasárnap

Brutális adóemelés

1 órája

A választók megtévesztésére építenek, ezért kampány indult a Tisza-adó ellen

Címkék#Tisza-adó#Ellenállás Mozgalom#kalkulátor

A Tisza Párt kiszivárgott dokumentumai 22 és 33 százalékos adó bevezetését mutatják. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indított, hogy mindenki tisztában legyen a következményekkel.

Beol.hu

A mozgalom közleménye hangsúlyozza: a Tisza-adó mindenkit sújtana, még az átlag alatti keresőket is. A családok kasszájából több pénzt vonnának el, mint korábban bármikor.

A Tisza-adó ellen lépnek fel
A Tisza-adó minden magyar családot súlyosan érintene

Tarr Zoltán szavai szerint a párt tudatosan titkolja terveit:

választást kell nyerni és utána mindent lehet.

Az Ellenállás Mozgalom szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza a választók megtévesztésére épít.

Az országos kampány egyik legfontosabb eleme a kalkulátor, amely mindenki számára kézzelfoghatóvá teszi a veszteséget. A számítások világosan mutatják, hogy a brutális adóemelés minden családot súlyosan érintene.

A mozgalom szerint a magyar embereknek joguk van tudni, milyen valóság várna rájuk a választások után. Ezért terjesztik országszerte a kampány üzenetét.

 

