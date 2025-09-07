4 órája
A választók megtévesztésére építenek, ezért kampány indult a Tisza-adó ellen
A Tisza Párt kiszivárgott dokumentumai 22 és 33 százalékos adó bevezetését mutatják. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indított, hogy mindenki tisztában legyen a következményekkel.
A mozgalom közleménye hangsúlyozza: a Tisza-adó mindenkit sújtana, még az átlag alatti keresőket is. A családok kasszájából több pénzt vonnának el, mint korábban bármikor.
Tarr Zoltán szavai szerint a párt tudatosan titkolja terveit:
választást kell nyerni és utána mindent lehet.
Az Ellenállás Mozgalom szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza a választók megtévesztésére épít.
Az országos kampány egyik legfontosabb eleme a kalkulátor, amely mindenki számára kézzelfoghatóvá teszi a veszteséget. A számítások világosan mutatják, hogy a brutális adóemelés minden családot súlyosan érintene.
A mozgalom szerint a magyar embereknek joguk van tudni, milyen valóság várna rájuk a választások után. Ezért terjesztik országszerte a kampány üzenetét.
