Videóval

2 órája

Kötcsén indult a kampány: leleplezik a Tisza-adó valódi arcát

Címkék#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#Tisza-adó#Magyar Péter

Újabb fordulatot vett a választási kampány: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén kezdte el bemutatni, milyen veszélyeket rejt a Tisza-adó. Videó és kalkulátor is segíti a választók tájékozódását.

Beol.hu

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amelyben a Tisza-adó átverésére hívja fel a figyelmet. A szervezet szerint Magyar Péter pártja elhallgatja, hogy a többkulcsos adó valójában széles társadalmi rétegeket sújtana.

Kampány indult a Tisza-adó ellen
A Tisza-adó súlyos terheket róna a magyar családokra

A kampányvideóban Tarr Zoltán sokat idézett mondata is elhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez is jól mutatja, milyen szándékok állnak a Tisza mögött.

A tisza-ado.hu oldalon egy kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mennyit veszítene a Tisza-adó miatt. A mozgalom szerint fontos, hogy az emberek tisztán lássák: a Tisza tervei nem a társadalmi igazságosságot szolgálják, hanem újabb terheket rónának a dolgozókra – írja a Magyar Nemzet.

Kötcse a politikai küzdelem egyik szimbólumává vált, hiszen innen indult az a kampány, amely a választók védelmében szólal fel a Tisza-adó ellen.

 

