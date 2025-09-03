szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza adó

30 perce

Bírók és katonák fizetését is súlyosan csökkentené a Tisza adó – videóval

Címkék#Tisza adó Világgazdaság#átlagbérek#kormány#bíró#katona

A többkulcsos adóterv a munkavállalók kétharmadát sújtaná. A bírók bérrendezését teljesen elvinné, a katonák keresetét pedig jelentősen csökkentené.

Beol.hu

Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalékos szja-t vezetne be. Ez az új adórendszer a dolgozók többségét hátrányosan érintené.

A katonák illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. Fotó: MW-archív

A bírák fizetése a kormány által elindított bérrendezés révén 2027-re elérné a bruttó 2,25 millió forintot. A mostani szja mellett ez nettó 1,5 millió forintot érne, de a Tisza-féle rendszerben mindössze 1,26 milliót. Ez havonta 238 ezer, évente 2,86 millió forint mínuszt jelentene.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a katonák sem menekülnek. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. Mint mondta, a kormány azért dolgozik, hogy megvédje a katonák pénzét és további emeléseket biztosítson.

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója szerint a progresszív adózás nemcsak a bérek növekedését lassítaná, hanem a foglalkoztatást is csökkentené. Bár a Tisza Párt tagadja a tervek valódiságát, a szakértők valós veszélynek tartják a tervet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu