Bírók és katonák fizetését is súlyosan csökkentené a Tisza adó – videóval

Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalékos szja-t vezetne be. Ez az új adórendszer a dolgozók többségét hátrányosan érintené.

A katonák illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. Fotó: MW-archív

A bírák fizetése a kormány által elindított bérrendezés révén 2027-re elérné a bruttó 2,25 millió forintot. A mostani szja mellett ez nettó 1,5 millió forintot érne, de a Tisza-féle rendszerben mindössze 1,26 milliót. Ez havonta 238 ezer, évente 2,86 millió forint mínuszt jelentene.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a katonák sem menekülnek. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. Mint mondta, a kormány azért dolgozik, hogy megvédje a katonák pénzét és további emeléseket biztosítson.

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója szerint a progresszív adózás nemcsak a bérek növekedését lassítaná, hanem a foglalkoztatást is csökkentené. Bár a Tisza Párt tagadja a tervek valódiságát, a szakértők valós veszélynek tartják a tervet.