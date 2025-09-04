2 órája
Ez az adóprogram csak ront: a csabaiak nem kérnek Magyar Péter terveiből – videóval
Sokak fizetése csökkenne, hogyha a Tisza Párt tervei megvalósulnának. A megkérdezett csabaiak többsége már ismeri a Tisza-adó részleteit és köszönik szépen, de nem kérnek belőle.
Jelenleg a személyi jövedelemadó egy kulcsos, azaz mindenki számára 15 százalék, melyről tíz éve döntött az Orbán-kormány. Ezt a jól bevált rendszert törölné el Magyar Péter egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza-adóval.
Sokkal többet kellene fizetni a Tisza-adó miatt
A párt tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be, pedig Magyar Péter korábban éppen az szja kulcsának mérséklését ígérte. Mindez a gyakorlatban azt jelentené, hogy évi
- 5 millió forint bevétel alatt maradna 15 százalék,
- 5 és 15 millió forint között 22 százalékra,
- míg 15 millió forint felett 33 százalékra nőne
a személyi jövedelemadó mértéke.
A Békés vármegyeiek is rosszul járnának
A felvázolt tervek alapján már annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta bruttó 416 ezer felett keres. Békés vármegyében a bruttó átlagkereset az idei első félévben a KSH adatai szerint 522 035 forint volt, ami nettó 347 153 forint, vagyis a dolgozók jelentős része rosszul járna a Tisza-adóval. Ekkora bér esetén most havi 78 ezer forint szja-t kell fizetni, ez a Tisza-adóval havi 85 681 forintra emelkedne, ami éves szinten 88 509, négy évre vetítve pedig 354 038 forintnyi különbség.
Százezreket is bukhatnak a magyarok
A Beol.hu a Tisza-adó kalkulátor segítségével korábban kiszámolta, hogy az egészségügyi, pedagógus, illetve a közigazgatásban dolgozókra az eddiginél is magasabb teher hárulna, mint ahogy az iparban és az építőiparban, a mezőgazdaságban munkát vállalók esetében is ez lenne a helyzet, de a klímások és a villanyszerelők is ráfizetnének. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húzna ki a Tisza Párt a magyarok zsebéből.
Nem köntörfalaztak a csabaiak!
Megkérdeztük, mit szólnak Békéscsabán a Tisza-adóhoz. Tömöri Pál szerint a jelenlegi kormány a fix adókkal megteremtette, hogy legyen valami alapja a bevételnek. Mint mondta, amit Magyar Péter akar, az csak irritálja, bosszantja a népet.
– Eleve Békés vármegyében alacsonyak a jövedelmek, tehát ha még ezeket tovább akarja adóztatni, mi marad az embereknek? Ez az adóprogram nem használ, hanem csak ront – fogalmazott a férfi.
Gimmer Ferencnek is határozott véleménye van a Tisza Párt adóterveivel kapcsolatban.
– Nem értek vele egyet abszolút, amit én hallottam a rádióban, televízióban és egyéb hírközlési csatornákon keresztül az mind azt jelenti számomra, hogy itt adóemelések történnének. Tehát abszolút nem tartom helyesnek, illetve nem támogatom az ötleteiket – hangsúlyozta.
Tömegesen külföldre mennének az orvosok
Egy csabai férfi emellett felvetette, hogyha az orvosok fizetése a Tisza-csomag miatt csökkenne, tömegesen külföldre mennének. Továbbá rámutatott, hogy a tervezett intézkedés főleg a középréteget érintené, utalva ezzel a tanárokra is, akiknek nemrég emelték a fizetését, de az adónövekedés következtében náluk is bércsökkenés lenne.
Kiakadtak a vármegyei politikusok is
Miközben az Orbán-kormány Magyarország eddigi legjelentősebb adóreformját hajtja végre, adókedvezményekkel támogatva a fiatalokat, a családokat, az édesanyákat, a Tisza Párt a kiszivárgott hírek szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, azaz adót emelne. A Tisza-adóval kapcsolatban nem rejtették véka alá véleményüket a Békés vármegyei politikusok sem.
