Ez az adóprogram csak ront: a csabaiak nem kérnek Magyar Péter terveiből – videóval

Jelenleg a személyi jövedelemadó egy kulcsos, azaz mindenki számára 15 százalék, melyről tíz éve döntött az Orbán-kormány. Ezt a jól bevált rendszert törölné el Magyar Péter egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza-adóval.

Nem köntörfalaztak a csabaiak a Tisza-adót illetően: nem kérnek Magyar Péterék terveiből. Fotó: Illusztráció: Bencsik Ádám

Sokkal többet kellene fizetni a Tisza-adó miatt

A párt tervei szerint háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetnének be, pedig Magyar Péter korábban éppen az szja kulcsának mérséklését ígérte. Mindez a gyakorlatban azt jelentené, hogy évi

5 millió forint bevétel alatt maradna 15 százalék,

5 és 15 millió forint között 22 százalékra,

míg 15 millió forint felett 33 százalékra nőne

a személyi jövedelemadó mértéke.

A Békés vármegyeiek is rosszul járnának

A felvázolt tervek alapján már annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta bruttó 416 ezer felett keres. Békés vármegyében a bruttó átlagkereset az idei első félévben a KSH adatai szerint 522 035 forint volt, ami nettó 347 153 forint, vagyis a dolgozók jelentős része rosszul járna a Tisza-adóval. Ekkora bér esetén most havi 78 ezer forint szja-t kell fizetni, ez a Tisza-adóval havi 85 681 forintra emelkedne, ami éves szinten 88 509, négy évre vetítve pedig 354 038 forintnyi különbség.

Százezreket is bukhatnak a magyarok

A Beol.hu a Tisza-adó kalkulátor segítségével korábban kiszámolta, hogy az egészségügyi, pedagógus, illetve a közigazgatásban dolgozókra az eddiginél is magasabb teher hárulna, mint ahogy az iparban és az építőiparban, a mezőgazdaságban munkát vállalók esetében is ez lenne a helyzet, de a klímások és a villanyszerelők is ráfizetnének. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húzna ki a Tisza Párt a magyarok zsebéből.

Nem köntörfalaztak a csabaiak!

Megkérdeztük, mit szólnak Békéscsabán a Tisza-adóhoz. Tömöri Pál szerint a jelenlegi kormány a fix adókkal megteremtette, hogy legyen valami alapja a bevételnek. Mint mondta, amit Magyar Péter akar, az csak irritálja, bosszantja a népet.

– Eleve Békés vármegyében alacsonyak a jövedelmek, tehát ha még ezeket tovább akarja adóztatni, mi marad az embereknek? Ez az adóprogram nem használ, hanem csak ront – fogalmazott a férfi.