Szenttamás és Orosháza kapcsolatát éltetik tovább

A szenttamási római katolikus templomot a Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel, templombúcsút tartottak a hétvégén. A testvértelepülés, Orosháza önkormányzata is képviseltette magát. Vokanics Mária alpolgármester és Bodóczi András önkormányzati képviselő átadták az Orosháza díjat Bergel Aranka nyugalmazott tanítónőnek, aki jelentősen hozzájárult a testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséhez.

E kapcsolatot a jövőben is szeretnék tartalommal megtölteni, éltetni, ahogy azt az előző ciklusokban megalapozta az előző képviselő-testület.