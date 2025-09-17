szeptember 17., szerda

Testvértelepülés

3 órája

Szenttamás és Orosháza kapcsolatát éltetik tovább

Címkék#testvérvárosi#delegáció#tisztelet#kapcsolat

Kapcsolatépítés, személyes élmények gyarapítása, jó gyakorlatok megosztása egymással, ez is a cél a kölcsönös látogatásokkor. A testvértelepülések kihasználták a nyári alkalmakat és szívesen elfogadták a meghívásokat. Szenttamáson is járt egy delegáció a napokban.

Csete Ilona
Szenttamás testvérvárosa Orosháza, hétvégén sokszínű program várta a helyieket, a vendégeket. Fotó: Paraczky László

A szenttamási római katolikus templomot a Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel, templombúcsút tartottak a hétvégén. A testvértelepülés, Orosháza önkormányzata is képviseltette magát. Vokanics Mária alpolgármester és Bodóczi András önkormányzati képviselő átadták az Orosháza díjat Bergel Aranka nyugalmazott tanítónőnek, aki jelentősen hozzájárult a testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséhez.

E kapcsolatot a jövőben is szeretnék tartalommal megtölteni, éltetni, ahogy azt az előző ciklusokban megalapozta az előző képviselő-testület.

 

 

