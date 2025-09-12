szeptember 12., péntek

Mária névnap

20°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Brutális utcai támadás: nem is ismerték egymást

Címkék#jókai színház#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#demjén ferenc#defekt#súlyos testi sértés#gyermekosztály

Gyulán a gyermekosztály dolgozóinak kedvessége nyújtott vigaszt egy édesanyának és kislányának. Vésztőn egy férfi brutális támadást követett el, súlyos testi sértés kísérlete miatt vádat emeltek ellene. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 12-én.

Beol.hu

Testi sértés: nem is ismerte az illetőt, mégis megtámadta.

testi sértés: brutálisan összeverte, pedig nem is ismerte
Minden ok és előzmény nélkül támadt meg az utcán egy embert, súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie. Illusztráció: Shutterstock

Testi sértés: brutális támadás Vésztőn

Egy 26 éves, okányi férfi februárban, teljesen váratlanul rátámadt egy ismeretlen férfira Vésztőn, a Bartók Béla utcában. Lerúgta, majd legalább kilencszer ököllel ütötte, többször belerúgott, még a fejét is rugdosta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, de az elkövető ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, és akár börtönbüntetés is várhat rá.

Kedvesség a gyulai gyermekosztályon

Egy édesanya kislányával a gyulai kórház gyermekosztályára került, ahol pozitív élmények érték: az asszisztens figyelmes volt, a doktornő kedvesen, emberien bánt velük, külön kiemelték dr. Zsigmond Annát és Rotyisné Mészár Anitát a gondoskodásukért.

A gyulai gyermekosztályon kellemes tapasztalatot szereztek. Fotó: Békés Vármegyei Központi Kórház

Defekthegyek a bicikliúton: királydinnye tüske nyúzza a bringákat

A város kerékpárútjait ellepték a királydinnye tüskéi — sok bringás panaszkodik, hogy naponta kell defekteket javítani. A fűnyírás után a levágott növény és füves hulladék tovább teríti a tüskéket. Szakember szerint tömör vagy defekttűrő gumi, illetve a királydinnye eltávolítása segíthetne.

Királydinnye tüske: szaporodik nagyon, közben a kerékpárosok életét megkeseríti. Fotó: Illusztráció

Áramkimaradás lesz több száz háznál Csabán

Szeptemberben előre tervezett munkálatok miatt áramszünet lesz Békéscsabán – érinti a város több utcáját.

Időben szóltak, előre tervezett munkálatokat fognak végezni. Forrás: bekescsaba.hu

Nagydíjat nyert a gyulai rakott császárszalonna

A Gyulahús Kft. a Gyulai rakott sertés császárszalonna termékcsaláddal Érték és Minőség Nagydíjat, valamint különdíjat is kapott az Országházban.

A Gyulahús a Gyulai rakott császárszalonnával érdemelte ki az elismerést.

Szomorú Vasárnap helyett: új évad, új darab Békéscsabán

A Békéscsabai Jókai Színház évadnyitó gáláján bejelentették: „Szomorú Vasárnap“ helyett Patrick Hamilton „Gázláng” című pszichothrillerét játsszák majd a Stúdiószínházban.

A Békéscsabai Jókai Színház gálaműsorán ismertették az új évadot is. Fotó: Bencsik Ádám

Demjén Ferenc újra színpadra lép Csabán

Demjén Ferenc a Zene Világnapján tart koncertet a Csabagyöngye Kulturális Központban Békéscsabán az „Nincs középút” turné keretében — meglepetés vendégekkel is készül.

Demjén Ferenc Nincs középút Turné a Csabagyöngye Kulturális Központban

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu