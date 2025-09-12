Brutális utcai támadás: nem is ismerték egymást

Testi sértés: nem is ismerte az illetőt, mégis megtámadta.

Minden ok és előzmény nélkül támadt meg az utcán egy embert, súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie. Illusztráció: Shutterstock

Testi sértés: brutális támadás Vésztőn

Egy 26 éves, okányi férfi februárban, teljesen váratlanul rátámadt egy ismeretlen férfira Vésztőn, a Bartók Béla utcában. Lerúgta, majd legalább kilencszer ököllel ütötte, többször belerúgott, még a fejét is rugdosta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, de az elkövető ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, és akár börtönbüntetés is várhat rá.

Kedvesség a gyulai gyermekosztályon

Egy édesanya kislányával a gyulai kórház gyermekosztályára került, ahol pozitív élmények érték: az asszisztens figyelmes volt, a doktornő kedvesen, emberien bánt velük, külön kiemelték dr. Zsigmond Annát és Rotyisné Mészár Anitát a gondoskodásukért.

A gyulai gyermekosztályon kellemes tapasztalatot szereztek. Fotó: Békés Vármegyei Központi Kórház

Defekthegyek a bicikliúton: királydinnye tüske nyúzza a bringákat

A város kerékpárútjait ellepték a királydinnye tüskéi — sok bringás panaszkodik, hogy naponta kell defekteket javítani. A fűnyírás után a levágott növény és füves hulladék tovább teríti a tüskéket. Szakember szerint tömör vagy defekttűrő gumi, illetve a királydinnye eltávolítása segíthetne.

Királydinnye tüske: szaporodik nagyon, közben a kerékpárosok életét megkeseríti. Fotó: Illusztráció

Áramkimaradás lesz több száz háznál Csabán

Szeptemberben előre tervezett munkálatok miatt áramszünet lesz Békéscsabán – érinti a város több utcáját.

Időben szóltak, előre tervezett munkálatokat fognak végezni. Forrás: bekescsaba.hu

Nagydíjat nyert a gyulai rakott császárszalonna

A Gyulahús Kft. a Gyulai rakott sertés császárszalonna termékcsaláddal Érték és Minőség Nagydíjat, valamint különdíjat is kapott az Országházban.

A Gyulahús a Gyulai rakott császárszalonnával érdemelte ki az elismerést.

Szomorú Vasárnap helyett: új évad, új darab Békéscsabán

A Békéscsabai Jókai Színház évadnyitó gáláján bejelentették: „Szomorú Vasárnap“ helyett Patrick Hamilton „Gázláng” című pszichothrillerét játsszák majd a Stúdiószínházban.

A Békéscsabai Jókai Színház gálaműsorán ismertették az új évadot is. Fotó: Bencsik Ádám

Demjén Ferenc újra színpadra lép Csabán

Demjén Ferenc a Zene Világnapján tart koncertet a Csabagyöngye Kulturális Központban Békéscsabán az „Nincs középút” turné keretében — meglepetés vendégekkel is készül.