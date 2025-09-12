1 órája
Brutális utcai támadás: nem is ismerték egymást
Gyulán a gyermekosztály dolgozóinak kedvessége nyújtott vigaszt egy édesanyának és kislányának. Vésztőn egy férfi brutális támadást követett el, súlyos testi sértés kísérlete miatt vádat emeltek ellene. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 12-én.
Egy 26 éves, okányi férfi februárban, teljesen váratlanul rátámadt egy ismeretlen férfira Vésztőn, a Bartók Béla utcában. Lerúgta, majd legalább kilencszer ököllel ütötte, többször belerúgott, még a fejét is rugdosta. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, de az elkövető ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, és akár börtönbüntetés is várhat rá.
Kedvesség a gyulai gyermekosztályon
Egy édesanya kislányával a gyulai kórház gyermekosztályára került, ahol pozitív élmények érték: az asszisztens figyelmes volt, a doktornő kedvesen, emberien bánt velük, külön kiemelték dr. Zsigmond Annát és Rotyisné Mészár Anitát a gondoskodásukért.
Defekthegyek a bicikliúton: királydinnye tüske nyúzza a bringákat
A város kerékpárútjait ellepték a királydinnye tüskéi — sok bringás panaszkodik, hogy naponta kell defekteket javítani. A fűnyírás után a levágott növény és füves hulladék tovább teríti a tüskéket. Szakember szerint tömör vagy defekttűrő gumi, illetve a királydinnye eltávolítása segíthetne.
Áramkimaradás lesz több száz háznál Csabán
Szeptemberben előre tervezett munkálatok miatt áramszünet lesz Békéscsabán – érinti a város több utcáját.
Nagydíjat nyert a gyulai rakott császárszalonna
A Gyulahús Kft. a Gyulai rakott sertés császárszalonna termékcsaláddal Érték és Minőség Nagydíjat, valamint különdíjat is kapott az Országházban.
Szomorú Vasárnap helyett: új évad, új darab Békéscsabán
A Békéscsabai Jókai Színház évadnyitó gáláján bejelentették: „Szomorú Vasárnap“ helyett Patrick Hamilton „Gázláng” című pszichothrillerét játsszák majd a Stúdiószínházban.
Demjén Ferenc újra színpadra lép Csabán
Demjén Ferenc a Zene Világnapján tart koncertet a Csabagyöngye Kulturális Központban Békéscsabán az „Nincs középút” turné keretében — meglepetés vendégekkel is készül.
Elmondták, mi lesz az Andrássy úti platánokkal és a CsabaParkban az őzekkel