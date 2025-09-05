Véletlenül se főzz ezzel az olajjal: súlyos betegséget okozhat

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki egy Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Mint írják, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt, veszélyes, kínai szezámolaj fogyasztóktól történő visszahívásról, vagyis a termékvisszahívásról.

Termékvisszahívás: a szezámolaj rákkeltő lehet. Fotó: nkfh.gov.hu

A termékvisszahívás oka a szezámolaj rákkeltő hatása volt

Az érintett termék adatai:

A termék megnevezése: Szezámolaj

Márka: Golden Lion

Kiszerelés: 12x1 l

MMI: 11/12/2027

Tételszám: 20242529_004

Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)

Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

A Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kér mindenkit, aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmiképpen se fogyassza el!

A napokban nem ez volt az egyetlen termék, amit vissza kellett hívni. Nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban, ezért vált szükségessé a termékvisszahívás. Az élelmiszerből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.