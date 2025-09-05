Véletlenül se főzz ezzel az olajjal: súlyos betegséget okozhat

szeptember 5., péntek

Veszélyes termékre hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelmi hatóság. A termékvisszahívás oka az volt, hogy rákkeltő anyag került egy olyan kínai szezámolajba, melyből Magyarországra is érkezett.

Beol.hu

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki egy Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Mint írják, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt, veszélyes, kínai szezámolaj fogyasztóktól történő visszahívásról, vagyis a termékvisszahívásról.

Termékvisszahívásra került a szezámolaj.
Termékvisszahívás: a szezámolaj rákkeltő lehet. Fotó: nkfh.gov.hu

A termékvisszahívás oka a szezámolaj rákkeltő hatása volt

Az érintett termék adatai:

  • A termék megnevezése: Szezámolaj
  • Márka: Golden Lion
  • Kiszerelés: 12x1 l
  • MMI: 11/12/2027
  • Tételszám: 20242529_004
  • Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
  • Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

A Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom. 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kér mindenkit, aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmiképpen se fogyassza el!

A napokban nem ez volt az egyetlen termék, amit vissza kellett hívni. Nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban, ezért vált szükségessé a termékvisszahívás. Az élelmiszerből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

 

 

