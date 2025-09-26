szeptember 26., péntek

Magyar Diáksport Nap

30 perce

Úszva, táncolva, és hulahoppozva telt a diákok napja - videóval

Címkék#diákság#röplabda#Gyimesi András Sportcentrumban#foci#Tabán Táncegyüttes

Micsoda meglepetés érte a fürdővendégeket! Ez a termálfürdő is megtelt pénteken reggel, hiszen nagy nap volt a diákság életében.

Csete Ilona

Már 11. éve rendezik meg az Európai Diáksport Napját (ESSD) az Európai Sporthét alatt. Idén ezt szeptember 26-án ünnepeljük, ami egyúttal a Magyar Diáksport Napja is. A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola nagybánhegyesi tagiskolája is csatlakozott programokkal.

Táncoltak sokan és sokat. Fotó: A szerző felvétele

Pénteken futottak 2025 métert, majd fürödtek a nagybánhegyesi termálfürdőben, a szabadban pedig táncházat tartott a békéscsabai Tabán Táncegyüttes tagja, Baji-Timkó Sára.

A termálfürdő is megtelt pancsoló gyerekekkel. Fotó: A szerző felvétele

A Gyimesi András Sportcentrumban egész napos foci, tollas, röplabda, hulahopp verseny és játékos akadály pálya várta a sportolni vágyókat. A szülő, diák, pedagógus kapcsolat megerősítésére is kiváló volt ez a nap – tudtuk meg Illésné Lestyán Veronika telephelyvezetőtől.

 

 

 

