Adaptive Hussars 2025

23 perce

Terepgyakorlattal készül fel a zászlóalj

Címkék#honvéd#zászlóalj#teljesítmény#hadnagy#katona#terepgyakorlat

Megkezdték szinten tartó felkészülésüket az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlatra az önkéntes tartalékos katonák az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóaljnál.

Beol.hu

A kiképzők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a honvédek a különböző terepviszonyok közötti mozgásmódokat megfelelően ismerjék és alkalmazni tudják a gyakorlatban – olvasható a Területvédelmi Erők hivatalos közösségi oldalán.

Megkezdték szinten tartó felkészülésüket az önkéntes tartalékos katonák. Fotó: Csák Tímea hadnagy

Leszögezték, a terepen történő helyváltoztatás nem csupán fizikai teljesítmény, hanem túlélési és harcászati alapkészség is. A katonák számára ezért fontos a megfelelő mozgásformák és tüzelési testhelyzetek megválasztása.

A terepen mozgás nemcsak fizikai, hanem alapvető túlélési és harcászati készség. Fotó: Csák Tímea hadnagy

A katonák kiképzése folyamatos, legutóbb, pár nappal ezelőtt, gázálarcot öltöttek magukra a felkészülés során.

 

 

