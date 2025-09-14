23 perce
Terepgyakorlattal készül fel a zászlóalj
Megkezdték szinten tartó felkészülésüket az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlatra az önkéntes tartalékos katonák az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóaljnál.
A kiképzők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a honvédek a különböző terepviszonyok közötti mozgásmódokat megfelelően ismerjék és alkalmazni tudják a gyakorlatban – olvasható a Területvédelmi Erők hivatalos közösségi oldalán.
Leszögezték, a terepen történő helyváltoztatás nem csupán fizikai teljesítmény, hanem túlélési és harcászati alapkészség is. A katonák számára ezért fontos a megfelelő mozgásformák és tüzelési testhelyzetek megválasztása.
A katonák kiképzése folyamatos, legutóbb, pár nappal ezelőtt, gázálarcot öltöttek magukra a felkészülés során.
