szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megváltozott menetrend

3 órája

Ez a buszokat is érinti: teljes útzár jön az egyik legforgalmasabb szakaszon

Címkék#Szarvas#Swietelsky Magyarország Kft#lakosság#útzár#polgármester

A lezárás várhatóan 35-40 napig tart, a környék közlekedése jelentősen változik. Szeptember 15-től teljes útzárra kell készülni!

Szabó Tímea

Hodálik Pál, Szarvas polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy szeptember közepétől teljes útzár lép életbe a Szarvas-Szentes összekötő úton. Az intézkedés oka egy vízépítési műtárgy kivitelezése, amely a szakemberek szerint csak útzár mellett végezhető el. A kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. szerint a lezárás 35-40 napig tarthat.  

Útlezárás lesz Szarvas környékén
Az érintett szakaszon hetekre megváltozik a közlekedés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A buszközlekedésben is változások jönnek: a Szentes-Szarvas járatok Kunszentmárton felé kerülnek, Szentes felől csak Cserebökényig, Szarvas felől pedig csak Kákáig közlekednek, a két buszforduló közötti megállók  ideiglenesen nem lesznek elérhetők. Az új menetrend a mavcsoport.hu oldalon érhető el. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu