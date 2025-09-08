Ez a buszokat is érinti: teljes útzár jön az egyik legforgalmasabb szakaszon

Hodálik Pál, Szarvas polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy szeptember közepétől teljes útzár lép életbe a Szarvas-Szentes összekötő úton. Az intézkedés oka egy vízépítési műtárgy kivitelezése, amely a szakemberek szerint csak útzár mellett végezhető el. A kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. szerint a lezárás 35-40 napig tarthat.

Az érintett szakaszon hetekre megváltozik a közlekedés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A buszközlekedésben is változások jönnek: a Szentes-Szarvas járatok Kunszentmárton felé kerülnek, Szentes felől csak Cserebökényig, Szarvas felől pedig csak Kákáig közlekednek, a két buszforduló közötti megállók ideiglenesen nem lesznek elérhetők. Az új menetrend a mavcsoport.hu oldalon érhető el.